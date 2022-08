Согласны: «свежего» здесь следовало бы взять в кавычки.

Naughty Dog продолжает изо дня в день напоминать, что уже совсем скоро состоится релиз The Last of Us Part I — ремейка своей культовой игры про приключения Элли и Джоэла. Сегодня очередь дошла до свежей публикации игрового процесса ремейка, в котором персонажи пробираются сквозь территорию школы.

реклама

Единственная цель, которую Naughty Dog ставит перед подобными публикациями — это чтобы мы могли оценить визуальные усовершенствования в ремейке по сравнению с оригиналом. Изменения, к слову, большие: и модели воссозданы с нуля, и работа освещения явно более современная, да и анимации заметно поправили. Единственное, с чем геймеры никак не могут согласиться, это с ценообразованием. Продавать ремейк за полную стоимость, которая ещё оказывается выше, чем стоимость The Last of Us Part II — это уже что-то за гранью. Впрочем, тут вопросы должны быть к Sony.

Релиз ремейка состоится в эту пятницу, 2 сентября, на PlayStation 5. До компьютеров проект тоже рано или поздно доберётся, но пока без конкретики.