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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
7 минут свежего геймплея The Last of Us Part I в преддверии релиза проекта
Согласны: «свежего» здесь следовало бы взять в кавычки.
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Naughty Dog продолжает изо дня в день напоминать, что уже совсем скоро состоится релиз The Last of Us Part I — ремейка своей культовой игры про приключения Элли и Джоэла. Сегодня очередь дошла до свежей публикации игрового процесса ремейка, в котором персонажи пробираются сквозь территорию школы.

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Единственная цель, которую Naughty Dog ставит перед подобными публикациями — это чтобы мы могли оценить визуальные усовершенствования в ремейке по сравнению с оригиналом. Изменения, к слову, большие: и модели воссозданы с нуля, и работа освещения явно более современная, да и анимации заметно поправили. Единственное, с чем геймеры никак не могут согласиться, это с ценообразованием. Продавать ремейк за полную стоимость, которая ещё оказывается выше, чем стоимость The Last of Us Part II — это уже что-то за гранью. Впрочем, тут вопросы должны быть к Sony.

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Релиз ремейка состоится в эту пятницу, 2 сентября, на PlayStation 5. До компьютеров проект тоже рано или поздно доберётся, но пока без конкретики.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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Blond-in
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Американцы молодцы, рубят бабки. А тайваньцы - лохи. Сколько бы они не купили оружия, против Китая оно будет бесполезно.
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Dasha
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Вообще очень рада за амд.Посмотрела кратко их презентацию от бороды и это удивительно,как они уменьшили ядро при этом уменьшив энергопотребление больше чем на 50 процентов.Конечно тут сыграл роль техп...
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Константин Сбоев
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Да иди ты куда подальше, тут лишь бы квартира осталась цела, а ты хрень порешь
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