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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Naughty Dog ещё раз объяснила, почему The Last of Us Part I — это не ремастер, а ремейк
Потому что в него вложили чуть больше труда. Больше причин нет.
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Терминология в современном геймдеве столь неоднозначна и страдает от отсутствия стандартизации, что порой вводит даже опытных геймеров в ступор. В частности, когда Naughty Dog в своё время представила The Last of Us Part I — усовершенствованную версию своей культовой игры — то назвала данный проект ремейком. С тех пор студии приходилось неоднократно объяснять, почему визуально улучшенная игра у неё называется именно ремейком.

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Ответ, в общем-то, достаточно прост: The Last of Us Part I не является банальным натягиванием современных текстур и графики на существующий проект. Новинка создавалась с нуля, а заново использованы были разве что записанные реплики персонажей. По словам разработчиков, они заново создали модели персонажей, усовершенствовали «боёвку», улучшили искусственный интеллект и сняли ограничения на число персонажей в кадре. Кроме того, была увеличена детализация локаций, что фанаты оригинала должны сразу же заметить.

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Запуск ремейка на PlayStation 5 состоится 2 сентября. На PC игра тоже выйдет, но когда-нибудь в будущем, без конкретики. Стоит ли проект $70 на консолях? Геймеры справедливо считают, что Sony с ценником откровенно «перебрала».

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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