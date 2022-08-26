В рамках gamescom 2022 разработчики Age of Empires IV анонсировали для своего творения бесплатное контентном дополнении, в состав которого войдут цивилизации малийцев и турков-османов. Общее число игровых цивилизаций после выпуска данного дополнения увеличится на 25 % — с восьми до десяти — поэтому повод достаточно серьёзный, чтобы в честь него устроить в игре выходные бесплатного доступа.
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Итак, сегодня и вплоть до понедельника все желающие смогут поиграть в Age of Empires IV бесплатно. В России вследствие ухода с нашего рынка Microsoft и её игрового подразделения легально и без лишних телодвижений поиграть в Age of Empires IV не получится, однако проблема достаточно легко решается с помощью VPN.
Чтобы добавить временно бесплатную версию игры на свою учётную запись, наиболее простым вариантом является вход в свой Steam-аккаунт через браузер и активация браузерного VPN-сервиса. После этого игра добавляется на учётную запись буквально в два клика: переход по ссылке и нажатие на заветную кнопочку. После этого достаточно лишь запустить процесс установки непосредственно в клиенте Steam.
Age of Empires IV является своеобразным смешением идей Age of Empires II, Age of Empires III и StarCraft. От первой игра взяла сеттинг, от второй структуру геймплея, от третьей — кардинальные различия между цивилизациями, что в корне меняет игровой процесс за каждую из них.