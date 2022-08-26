Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Age of Empires IV в Steam проходят выходные бесплатного доступа
В России — только через VPN. Что не так уж и сложно.
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

В рамках gamescom 2022 разработчики Age of Empires IV анонсировали для своего творения бесплатное контентном дополнении, в состав которого войдут цивилизации малийцев и турков-османов. Общее число игровых цивилизаций после выпуска данного дополнения увеличится на 25 % — с восьми до десяти — поэтому повод достаточно серьёзный, чтобы в честь него устроить в игре выходные бесплатного доступа.

реклама

Итак, сегодня и вплоть до понедельника все желающие смогут поиграть в Age of Empires IV бесплатно. В России вследствие ухода с нашего рынка Microsoft и её игрового подразделения легально и без лишних телодвижений поиграть в Age of Empires IV не получится, однако проблема достаточно легко решается с помощью VPN.

Чтобы добавить временно бесплатную версию игры на свою учётную запись, наиболее простым вариантом является вход в свой Steam-аккаунт через браузер и активация браузерного VPN-сервиса. После этого игра добавляется на учётную запись буквально в два клика: переход по ссылке и нажатие на заветную кнопочку. После этого достаточно лишь запустить процесс установки непосредственно в клиенте Steam.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Age of Empires IV является своеобразным смешением идей Age of Empires II, Age of Empires III и StarCraft. От первой игра взяла сеттинг, от второй структуру геймплея, от третьей — кардинальные различия между цивилизациями, что в корне меняет игровой процесс за каждую из них.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Османы и малийцы вступают в бой в Age of Empires IV под знаменитый рифф Smoke on the Water
Антимонопольный орган Саудовской Аравии стал первым одобрившим сделку между Activision Blizzard и Microsoft
В Microsoft Flight Simulator (2020) в ноябре появятся планеры и вертолёты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 лучших кооперативных игр для двух игроков
20
Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
73
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
50
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
38
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
19
Электрокары не оправдали ожиданий экспертов – цены растут, а перспективы туманны
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
13
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
15
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+
Bentley разрабатывает свой уникальный электромобиль и собирается представить его в 2025 году
6

Сейчас обсуждают

ptlrkptt
16:49
россия вперде
"Царь-двигатель" РД-171МВ официально лучший в мире - его мощность 250 тыс. лошадиных сил
ахахах
16:45
порш конечно класс был у них,а потом толком ничего и небыло больше
Новая Need for Speed создаётся с расчётом на юных геймеров — инсайдер
ptlrkptt
16:42
вместо русалки – сосалки
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
Иван Кирби
16:39
Это вам позор, неуважаемый! Вы решили прикинуться профессором, да вот только в лужу пёрнули, как дилетант. Вы оперируете обывательской терминологией, типа "ядро памяти". Я такой терминологией не польз...
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
Зю
16:39
А ваш Киев тут при чём? В России даже сахар с 79 до 63р упал. Зрада, получается?
"Царь-двигатель" РД-171МВ официально лучший в мире - его мощность 250 тыс. лошадиных сил
Dzhereli
16:36
Главная задача была поиметь говноедов инди игрой с величественным названием.
Онлайн Diablo Immortal столь сильно «просел», что геймеры стали просить о слиянии серверов
ptlrkptt
16:33
чипсеты стали дороже, VRM стал намного сложнее и дороже, система охлаждения VRM опять же стала сложнее и дороже, разводка PCI-Express стала сложнее, конденсаторы стали дороже, на платах стало больше м...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
Олег Кукурузин
16:33
Вы в данный момент главные клоуны на планете
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ptlrkptt
16:29
На взрослых дядек были рассчитаны две игры серии: * первый и оригинальный The Need For Speed (1994 года выпуска) и * Need For Speed : Porsche Unleashed (2000 года выпуска). Остальные игрульки серии N...
Новая Need for Speed создаётся с расчётом на юных геймеров — инсайдер
Infinity78
16:29
тогда и матери за двадцатку были, так что не нужно ля-ля) Вопрос в другом. Большинство контролеров уже в процах, а почему дешевые материнки такие дорогие??? Хотя в них все порезано. Вот это не понятно...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем