А что ещё остаётся заявлять после всех утечек?

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон уже на протяжении нескольких месяцев сообщает о том, что в Call of Duty Modern Warfare II будет представлен режим под названием DMZ, который по своей сути будет напоминать стандартный PvPvE-режим боевика Escape from Tarkov. Недавно в Сети с подачи североамериканского рейтингового агентства ESRB появилась информация о том, что DMZ является частью Warzone 2 — грядущего сиквела популярной королевской битвы в серии Call of Duty. И вот тут возникает вопрос — кто же прав: Хендерсон или ESRB.

По всей видимости, правы оба источника. По словам Хендерсона, режим DMZ актуален и для Modern Warfare II, и для Warzone 2. В первой он, по сведениям инсайдера, будет доступен непосредственно в составе игры, во второй — идти в качестве дополнительного контента.

Кто окажется прав, узнаем уже сравнительно скоро: релиз Modern Warfare II запланирован на 28 октября, а Warzone 2, по слухам, выйдет в свет в середине ноября. Официально дата выхода нового «батл рояля» пока не обозначена.