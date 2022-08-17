Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка раскрыла игровые планы Activision Blizzard до конца года: дата выхода Warzone 2 и дата начала приёма предзаказов на Diablo IV
Тут, в принципе, не сильно важно, когда он выйдет. Главное — в каком состоянии.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

В распоряжении западных игровых ресурсов случайно (скорее, «случайно») появился важный отрывок из внутренней документации холдинга Activision Blizzard, в котором содержится информация о планах компании по своим видеоиграм вплоть до первой недели декабря текущего года. Из данного отрывка, например, следует, что 30 августа выйдет предварительный патч для Classic-версии World of Warcraft Wrath of the Lich King, а 4 октября состоится ранний релиз Overwatch 2. Забавно, что Call of Duty Modern Warfare II, запланированная к выходу 27 октября, в документе упоминается как Call of Duty Cortez.

реклама

Данные сведения уже подтверждены и являются официальными, так что рискнём предположить, что просочившаяся документация содержит полностью достоверную информацию. Помимо уже подтверждённых дат в утечке также упоминаются ещё формально необъявленные. Например, в документации заявлено, что 16 ноября состоится глобальный релиз королевской битвы Call of Duty Warzone 2, а 8 декабря в рамках мероприятия The Game Awards 2022 стартует приём предварительных заказов на Diablo IV.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Важно помнить, что в начале августа Blizzard уже приступила к закрытому внутреннему тестированию Diablo IV, однако сроков сдачи проекта в релиз пока так и не называла. Если продолжать верить «слитой» документации, то всеми важными подробностями относительно четвёртой номерной части Diablo с нами поделятся в декабре.

#blizzard #activision blizzard #diablo iv #call of duty warzone 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лутбоксы исчезнут из продажи в Overwatch уже в этом месяце
Через неделю Warcraft III Reforged получит первое с момента релиза крупное обновление
Фанаты Overwatch в сиквеле смогут объединить учётные записи с разных платформ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
88
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
41
Почему тестировщики не любят AMD
239
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
44
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
56
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
28
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
68
Метеоритная теория образования земных континентов
+

Сейчас обсуждают

ptlrkptt
22:19
https://www.youtube.com/watch?v=noIa2LXY6yU
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Алексей Румянцев
22:17
инвестиция в дешевую раб силу?
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
vitosol
22:16
С "нуля" никто ничего не делает. Используют доступные наработки. Сними кастрюлю, нахлобучь дуршлаг. Может СЫСЛЯ появится.
Российская робо-собака за 1 млн рублей оказалась китайским прототипом с Aliexpress за $2 700
ptlrkptt
22:15
В одном городе на одной улице в одном месте установили немного улучшенную (но не до конца) решетку и это сразу стало новостью. Сколько ещё миилионов решёток нужно заменить прежде чем люди станут инва...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Miki_Sambrero
22:14
То есть они дают свободу выбора тем кто не хочет играть с ЛГБТ флагами?
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
Алексей Румянцев
22:14
а можешь сказать что разворовали? конкретику только
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Schokn-Itrch
22:14
А хочешь я тебя бесплатно отрехтую рессорой от трактора Беларусь?
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
Miki_Sambrero
22:13
Ну там действительно излучение которое может повредить слишком современные тонкие техпроцессы. Вроде неже 65нм или сколько то нельзя. Плюс все дублируется несколько раз, защита от темпратур и тд. В об...
NASA заказала разработку нового процессора для исследования космоса - старым исполнилось уже 30 лет
Алексей Румянцев
22:12
где колотун? дорог нету, лет 10 назад так примерно и было, но сейчас извини, но дорог много качественно уложили, вода мутная? извини, нарзан бежит из крана, еда дерьмо? конкретно говори какая? анлим п...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Расул Халилов
22:12
С какой стороны не посмотри-интел топ, а амд шняга для красных фанатиков.
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем