В распоряжении западных игровых ресурсов случайно (скорее, «случайно») появился важный отрывок из внутренней документации холдинга Activision Blizzard, в котором содержится информация о планах компании по своим видеоиграм вплоть до первой недели декабря текущего года. Из данного отрывка, например, следует, что 30 августа выйдет предварительный патч для Classic-версии World of Warcraft Wrath of the Lich King, а 4 октября состоится ранний релиз Overwatch 2. Забавно, что Call of Duty Modern Warfare II, запланированная к выходу 27 октября, в документе упоминается как Call of Duty Cortez.
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Данные сведения уже подтверждены и являются официальными, так что рискнём предположить, что просочившаяся документация содержит полностью достоверную информацию. Помимо уже подтверждённых дат в утечке также упоминаются ещё формально необъявленные. Например, в документации заявлено, что 16 ноября состоится глобальный релиз королевской битвы Call of Duty Warzone 2, а 8 декабря в рамках мероприятия The Game Awards 2022 стартует приём предварительных заказов на Diablo IV.
Важно помнить, что в начале августа Blizzard уже приступила к закрытому внутреннему тестированию Diablo IV, однако сроков сдачи проекта в релиз пока так и не называла. Если продолжать верить «слитой» документации, то всеми важными подробностями относительно четвёртой номерной части Diablo с нами поделятся в декабре.