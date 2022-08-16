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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 16 минут геймплея ролевого экшена Thymesia, вдохновлённого Bloodborne
В Сети стали появляться первые оценки.
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Ролевой экшен Thymesia, который часто сравнивают с Bloodborne, должен поступить в продажу уже через несколько дней. По такому случаю разработчики проекта из студии OverBoard выпустили 15-минутное геймплейное видео при поддержке журналистов игрового издания Game Informer.

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В представленном наглядном материале главный герой Корвус ведёт ожесточённые бои с противниками, используя как обычное холодное оружие, так и болезнетворное, которое можно получить только из врагов. Авторы дают понять с помощью этого видео, что для победы важно сначала нанести оппоненту урон стандартными ударами холодным оружием, а потом перейти к нанесению магического урона, который вычитается по второй полоске здоровья. Если момент пустить — то всю процедуру придётся начинать заново.

Сами разработчики называют Thymesia жестоким и динамичным ролевым экшеном с тщательно продуманной системой болезнетворного оружия. В роли таинственного Корвуса игрок будет выживать в королевстве, в котором свирепствует смерть. В глубине утраченной памяти главного героя кроется ключ к причинам всей катастрофы. Спасти королевство можно лишь собрав все кусочки головоломки, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится всё больше.

«Уничтожайте жутких боссов, чтобы завладеть чумным оружием и использовать в качестве оружия самих тварей. Только отплатив противникам их же монетой, можно выжить, когда за каждым углом разоренного королевства поджидают новые ужасы. Сметайте врагов стремительно, как хищная птица. Обратившись в ворона, вы сумеете осыпать противников острыми как бритва перьями и прервать их атаки», — гласит официальное описание к игре в Steam.

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Релиз Thymesia должен состояться уже 18 августа на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На момент публикации данного материала на агрегаторе рецензий Metacritic стали появляться первые оценки от профильной прессы. Так, ПК-версия игры набрала 70 % рейтинга на основании 24 рецензий.

#team17 #thymesia #overboard studio
3
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