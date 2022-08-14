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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ветераны индустрии анонсировали Wreckreation — гонку-«песочницу» в большом открытом мире
С идеями в игропроме явно серьёзные проблемы.
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Несмотря на то, что мероприятие THQ Nordic Digital Showcase 2022 прошло в эту пятницу, и мы максимально затронули все достойные публикации в редакционном разделе сайта материалы, кое-что, особенно, учитывая фактор воскресенья, когда выбирать не приходится, всё же осталось. Разработчики из студии Three Fields Entertainment, состоящей из ветеранов индустрии, трудившихся над сериями Need for Speed и Burnout, анонсировали свой новый гоночный проект под названием Wreckreation (каламбур с Recreation, «отдых»).

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В плане геймплея Wreckreation представляет собой гонку-песочницу в огромном мире, где игроки вольны самостоятельно создавать различные трассы, в том числе и с нарушением законов физики, и развлекаться, попутно угробив не один гоночный автомобиль. Примечательно, что возводить трассы можно будет прямо «на лету», закручивая их и направляя высоко в небо. В общем, сплошное безумие и развлечение. Именно то, чего не хватает неприхотливой публике.

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Wreckreation создаётся для всех актуальных платформ, но когда мы её увидим в завершённом состоянии, пока не сообщается.

#wreckreation
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