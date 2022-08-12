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Новости Software Игнатий Колыско
Утечка: скриншоты и первые подробности новой Alone in the Dark
Официальный анонс может состояться уже сегодня.
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Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что прямо сейчас готовится перезапуск хоррора Alone in the Dark. Инсайдер намекнул о скором анонсе проекта, так или иначе связанного с серией. А сейчас в Сети утекли скриншоты и даже первые подробности хоррора, которыми мы сейчас с вами и поделимся.

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В новой Alone in the Dark игрок будет заниматься исследованием мрачного особняка Дерсето в компании двух героев на выбор — Эмили Хартвуд или Эдвардом Карнби. Им нужно будет заниматься стандартными для проекта серии Alone in the Dark вещами: сражениями с монстрами, изучением локаций, решением головоломок.

Действие хоррора развернётся на юге США в 1920-е годы. После пропажи своего дяди Эмили Хартвуд нанимает частного детектива Эдварда Карнби и отправляется в тот самый мрачный особняк Дерсето, который является самой настоящей психиатрической больницей. Разумеется, на месте быстро выясняется, что данное место хранит в себе много страшных тайн и загадок.

Сценарий для следующей Alone in the Dark пишет Микаэль Хедберг, автор качественных хорроров SOMA и Amnesia. Патронов героям будет всегда не хватать, а опасность станет скрываться за каждым углом и поворотом.

Инсайдеры утверждают, что по стилю и духу новая игра будет похожа на лучших представителей жанра конца 1990-х. Саундтрек тут будет представлен композициями гипнотического дум-джаза.

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Напомним также, сегодня, в 22:00 МСК, пройдёт презентация THQ Nordic, в рамках которой может быть представлен проект. Скриншоты и арт для обложки можно найти где-то неподалёку.

#alone in the dark
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