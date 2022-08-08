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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В середине сентября пройдёт презентация Call of Duty Modern Warfare II и стартует цикл её бета-тестирований
Что, в общем-то, правильно.
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Несмотря на то, что формально Call of Duty Modern Warfare II была представлена ещё пару месяцев назад, её подробностей нам известно до сих пор в несколько раз меньше, чем следовало бы. Очевидно, что Activision совместно с Infinity Ward ждут сентябрьского посвящённого Call of Duty мероприятия, и вот, сегодня издательство сообщило, что ждать осталось не так уж долго: событие под названием Call of Duty Next пройдёт 15 сентября.

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В рамках данного события фанатов Call of Duty ждёт публикация игрового процесса сетевого режима грядущей Modern Warfare II, а также будут опубликованы некоторые подробности королевской битвы Warzone 2. Важно отметить, что мероприятие будет полностью посвящено сетевой составляющей Call of Duty, так что кадров одиночной кампании, с вероятностью, близкой к стопроцентной, ждать не стоит.

Также Activision наконец-то обнародовала сроки проведения бета-тестирований Modern Warfare II. Открытое тестирование на всех платформах безо всяких «но» пройдёт с 24 по 26 сентября. По традиции, которая, надеемся, скоро станет историей, за неделю до открытого бета-тестирования пройдёт эксклюзивное тестирование для обладателей консолей PlayStation.

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Релиз Call of Duty Modern Warfare II должен состояться 28 октября на всех актуальных платформах.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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