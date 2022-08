Тут не унывать надо, а кое-что посерьёзнее. Работать, например.

Финансовые отчёты крупных компаний — это серьёзные документы, на подготовку которых уходят недели кропотливого труда, поэтому выпускают их компании спустя значительное время после сроков, которым эти отчёты посвящены. Не является исключением и Activision Blizzard, которая сегодня отчиталась по итогам первого финансового квартала, завершившегося 30 июня.

Если коротко, то у Activision Blizzard наблюдается очень сильный спад выручки: за отчётный период холдинг заработал $1,644 млрд, тогда как за аналогичный период в прошлом финансовом году выручка составляла $2,296 млрд. Иными словами, чистое падение за аналогичные отчётные периоды спустя год — $652 миллиона.

Также холдинг испытывает сокращение пользовательской базы. Если за первый квартал 2021/2022 финансового года в игры Activision Blizzard суммарно играли порядка 408 млн человек, то за первый квартал 2022/2023 финансового года — уже 361 миллион.

Безусловно, падение пользовательской базы трудно назвать критическим. Что же до сокращения выручки, то в абсолютном выражении оно наводит на определённые негативные мысли, однако аналитики компании ожидали подобного развития событий. В целом же холдинг тащит за ноги мобильное подразделение King. Подразделения Activision и в особенности Blizzard по итогам отчётного периода — убыточные. Тем не менее, в холдинге не унывают и считают, что ситуация вернётся в прежнее русло к концу года, когда в продажу уже поступят CoD Modern Warfare II, дополнение Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, дополнение Dragonflight для стандартной World of Warcraft, и другие игры. Также холдинг отдельно отметил Overwatch 2, что, в общем-то, весьма странно, учитывая то, что в сообществе на данный проект никаких надежд не возлагают.