Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выручка Activision Blizzard за первый финансовый квартал снизилась на $652 млн в сравнении с прошлым годом, но компания не унывает
Тут не унывать надо, а кое-что посерьёзнее. Работать, например.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Финансовые отчёты крупных компаний — это серьёзные документы, на подготовку которых уходят недели кропотливого труда, поэтому выпускают их компании спустя значительное время после сроков, которым эти отчёты посвящены. Не является исключением и Activision Blizzard, которая сегодня отчиталась по итогам первого финансового квартала, завершившегося 30 июня.

реклама

Если коротко, то у Activision Blizzard наблюдается очень сильный спад выручки: за отчётный период холдинг заработал $1,644 млрд, тогда как за аналогичный период в прошлом финансовом году выручка составляла $2,296 млрд. Иными словами, чистое падение за аналогичные отчётные периоды спустя год — $652 миллиона.

Также холдинг испытывает сокращение пользовательской базы. Если за первый квартал 2021/2022 финансового года в игры Activision Blizzard суммарно играли порядка 408 млн человек, то за первый квартал 2022/2023 финансового года — уже 361 миллион.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Безусловно, падение пользовательской базы трудно назвать критическим. Что же до сокращения выручки, то в абсолютном выражении оно наводит на определённые негативные мысли, однако аналитики компании ожидали подобного развития событий. В целом же холдинг тащит за ноги мобильное подразделение King. Подразделения Activision и в особенности Blizzard по итогам отчётного периода — убыточные. Тем не менее, в холдинге не унывают и считают, что ситуация вернётся в прежнее русло к концу года, когда в продажу уже поступят CoD Modern Warfare II, дополнение Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, дополнение Dragonflight для стандартной World of Warcraft, и другие игры. Также холдинг отдельно отметил Overwatch 2, что, в общем-то, весьма странно, учитывая то, что в сообществе на данный проект никаких надежд не возлагают.

#activision blizzard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игры серии Call of Duty могут начать вновь выходить в Steam
Бобби Котика переизбрали на должность гендиректора Activision Blizzard
Британские антимонопольщики проверят сделку Microsoft с Activision Blizzard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
102
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
144
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
7
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
308
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
34
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
11
Записки Космического Сантехника. HP G7000
1
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
3

Сейчас обсуждают

mistergrim
02:57
Тоже мне секрет Полишинеля, что компьютерные корпуса — оверпрайснутые жестянки с тотальной экономией даже на заклёпках. Но зачем на всё-то переносить?
Ученые разработали эластичный материал, способный менять цвет при растяжении
mistergrim
02:55
Для вас симулятор залупы ещё сорок лет назад придумали https://www.mobygames.com/game/stroker
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
Schokn-Itrch
02:47
Правильно все должно быть качественным. Последняя равномерная покраска белого от ААА была в виде CM Silencio 551. AA в виде FD Node 304. Даже у FD Node 8xx покраска +/- 20% по поверхности. У остальны...
Ученые разработали эластичный материал, способный менять цвет при растяжении
mistergrim
02:47
> Естественно, что бачок должен выполнять свою функцию, поэтому он был разделен на две части: одна для компонентов ПК, а другая для собственно компонентов бачка и воды. А погружное охлаждение органи...
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
Наталья Кузьмина
02:40
Интересно, теперь каждый день будем жить с такими новостями? Весь рынок: ожидал рост курса после поднятия процентной ставки и налоговой отчетности, автор – курс на али 73! Сенсация! С такой волатильно...
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Art Art
02:35
Что не пост то эталоны, интересно моя 3080 Вижн эталон или аутсайдер?
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
Art Art
02:32
даешь пост о каждой презентованой железяке!
Be quiet презентовала системы жидкостного охлаждения Pure Loop 2 FX 240-360 мм с RGB-подсветкой
Анна Невская
02:18
3060. 6гб. ясно понятно.
Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
Арсений Иголкин
02:11
еще и ник совсем без палева
Ученые обнаружили, что космические путешествия ускоряют старение
sgs
02:06
Знаем, ценим и уважаем нашего комрада. Желаем ему всяческих успехов в этом интересном и азартном деле.
Российский оверклокер Traktor собрал более тысячи золотых кубков HWBot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем