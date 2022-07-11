Логичное объяснение — залог успеха.

В начале июля Ubisoft сообщила, что полтора десятка игр прошлых лет, в числе которых Assassin’s Creed II, Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Liberation HD и другие, первого сентября будут отключены от серверов, тем самым полностью ликвидировав в них какую бы то ни было сетевую функциональность. В отдельных случаях, например, во всё ещё сохраняющей популярность Anno 2070, разработчики уже пообещали решение проблемы, в остальных же играх ситуация выглядит крайне печально. Положение дел усугубилось тем фактом, что сегодня внимательные пользователи заметили на Steam-странице Assassin’s Creed Liberation HD упоминание того, что проект полностью утратит свою работоспособность.

реклама

Данное обстоятельство столь напугало геймеров, что отдельным игровым СМИ даже пришлось направить запрос в Ubisoft с просьбой разъяснить ситуацию. К удивлению, компания быстро ответила, уточнив, что заметка в Steam не соответствует действительности: на самом деле в Assassin’s Creed Liberation HD и других затронутых отключением серверов играх исчезнет только сетевая функциональность. Возможность запускать игру и проходить одиночные кампании и иные не требующие подключения к Сети режимы, сохранится.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В ближайшее время Ubisoft обновит соответствующую информацию во всех партнёрских сервисах.