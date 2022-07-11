В начале июля Ubisoft сообщила, что полтора десятка игр прошлых лет, в числе которых Assassin’s Creed II, Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Liberation HD и другие, первого сентября будут отключены от серверов, тем самым полностью ликвидировав в них какую бы то ни было сетевую функциональность. В отдельных случаях, например, во всё ещё сохраняющей популярность Anno 2070, разработчики уже пообещали решение проблемы, в остальных же играх ситуация выглядит крайне печально. Положение дел усугубилось тем фактом, что сегодня внимательные пользователи заметили на Steam-странице Assassin’s Creed Liberation HD упоминание того, что проект полностью утратит свою работоспособность.
реклама
Данное обстоятельство столь напугало геймеров, что отдельным игровым СМИ даже пришлось направить запрос в Ubisoft с просьбой разъяснить ситуацию. К удивлению, компания быстро ответила, уточнив, что заметка в Steam не соответствует действительности: на самом деле в Assassin’s Creed Liberation HD и других затронутых отключением серверов играх исчезнет только сетевая функциональность. Возможность запускать игру и проходить одиночные кампании и иные не требующие подключения к Сети режимы, сохранится.
В ближайшее время Ubisoft обновит соответствующую информацию во всех партнёрских сервисах.