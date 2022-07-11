На прошлой неделе Ubisoft без лишних эмоций сообщила о том, что осенью сразу полтора десятка игр прошлых лет лишатся сетевой поддержки. В некоторых случаях это будет означать полную смерть проекта. В числе таковых, по всей видимости, Assassin’s Creed Liberation HD, на Steam-странице которой появилось уведомление о том, что 1 сентября проект станет недоступен.
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Напомним, что Assassin’s Creed Liberation — это ответвление серии, повествующее о событиях до Американской революции. Мы играем за ассасина Авелину, которой предстоит добраться до цели сквозь череду препятствий и орды противников.
Изначально игра вышла на портативной консоли PlayStation Vita, но затем была перенесена на все актуальные на тот момент платформы.