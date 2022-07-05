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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Anno 2070 будут поддерживать несмотря на закрытие серверов проекта
Многие элементы геймплея здесь так или иначе требуют постоянного онлайна. Интересно, как решат данную проблему.
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На днях Ubisoft сообщила, что закроет серверы пятнадцати отживших свой срок видеоигр, включая Assassin’s Creed II, Far Cry 3 и Splinter Cell Blacklist. И хотя многие их попавших в список проектов действительно «мертвы» настолько, что тратить средства на поддержание в них сетевой функциональности поистине контрпродуктивно и попросту накладно, отдельные игры, например, Anno 2070, всё ещё имеют значительное количество фанатов.

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Вот о них-то и позаботятся разработчики. Представители Ubisoft заявили, что обновят онлайновую инфраструктуру Anno 2070, дабы завязанная на неё геймплейная функциональность продолжила работать и после первого сентября — даты, на которую запланировано отключение серверов.

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Стоит напомнить, что в Anno 2070 применяется система, вынуждающая игроков постоянно подключаться к серверам игры: многие технологические улучшения доступны только через «онлайн», также в игре проходят различные глобальные события, по итогам которых геймеры получают специальные награды. В «пиратских» версиях Anno 2070 всё это в принципе недоступно; как следствие, очередной «репак» является функционально обрезанным по определению. Весьма хитрая и, надо признать, вполне рабочая схема со стороны девелоперов по противодействию пиратству.

#ubisoft #anno 2070
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