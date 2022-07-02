Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В начале осени Ubisoft отключит серверы пятнадцати игр, включая Assassin’s Creed II, Anno 2070 и Splinter Cell Blacklist
Оно и понятно: «деньгу» жрут, но никому толком не нужны.
анонсы и реклама
3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки

Ubisoft ежегодно выпускает огромное количество видеоигр, поэтому вполне естественно, что рано или поздно наиболее пожилые проекты приходится полностью отключать от системы жизнеобеспечения, функционирование которой уже даже не окупается теми играми, к которым она подключена. Сегодня на сайте Ubisoft появилось уведомление о том, что первого сентября компания отключит поддерживающие сетевую функциональность серверы сразу пятнадцати игр прошлых лет, включая Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed II, Anno 2070 и другие.

реклама

По словам Ubisoft, закрытие сервисов старых игр позволит компании высвободить ресурсы для более современных проектов. Во всех случаях отключение серверов будет означать полное отрезание игры от мультиплеера, невозможность подключать учётную запись, а также пользоваться сетевыми функциями. В отдельных случаях, например, в Assassin’s Creed 3 оригинального релиза, Far Cry 3 и Driver San Francisco, вы утратите доступ к дополнительному контенту (DLC).

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
6800XT за 70 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке

Сказать, что принятое Ubisoft решение было воспринято публикой крайне негативно — это ничего не сказать. Важно помнить, что несмотря на почтенный возраст у многих из затронутых будущим отключением игр всё ещё имеются верные пользовательские базы. И да, водружение над своим компьютером чёрного флага с черепом и костями не решит проблему: в некоторых играх, например, в той же Anno 2070, сетевая функциональность столь сильно связана с игрой, что никаким взломом это не компенсировать.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Skull & Bones в нерабочем состоянии, однако игру всё же выпустят в текущем году
Инсайдер: пиратский экшен Skull & Bones выйдет в ноябре
Инсайдер: Avatar Frontiers of Pandora выпустят в середине ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
62
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
97
Какую GeForce RTX 3050 выбрать - разбираем варианты разных вендоров
17
В сеть просочился большой документ, описывающий игровые детали GTA 6: Часть 1
5

Сейчас обсуждают

KashtanPalash
13:53
Пара ошибок. процессные и овеклокеры Очень интересно было. Только на момент продажи 3175 в декабре 2018, у амд не было 64 ядерных ЦПУ, был 2990 с 32 ядрами, с июня 2018, 3990 с 64 появился в феврале...
Ретроклокинг: история Super HEDT
Герц
13:49
Случаем не сын крымского офицера?
Xiaomi представила сверхбюжетный рабочий FullHD монитор Redmi Display дешевле 75 долларов
Kuyak
13:48
Шлакоблок
Какую GeForce RTX 3050 выбрать - разбираем варианты разных вендоров
Герц
13:45
Согласен. Дофига народе не знает о том, что они носители.
Вирус иммунодефицита значительно ускоряет процессы старения у ВИЧ-положительных пациентов
Midosa
13:44
Неодноклеточному невдомёк, что если товар стоит 100 баксов - я могу подать 100 баксов 1800 гв. выпуска - и получить товар. Иди, подай за товар рубли старее 25-илетней давности - а я поржу. . Так сколь...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Герц
13:43
Не много как раз. ВИЧ на самом деле не так просто передать половым путем. Основная масса заражений все таки через кровь - наркота, дибилизм врачей, тату салоны.
Вирус иммунодефицита значительно ускоряет процессы старения у ВИЧ-положительных пациентов
Rey.B.
13:43
Извините, я Русский! - Т.е. мне плевать, что есть плохого в чужих странах. Мне нужно то, что там есть хорошего, чтобы это было в России! Это к стати чётко прослеживается. И описано многими классиками...
Xiaomi представила сверхбюжетный рабочий FullHD монитор Redmi Display дешевле 75 долларов
Chihonya
13:43
Знатный шишка-рифмоплет, всех он тишками ипет, да какой там Павел шах, скажем дружно пошел нах, будем майнить в долгосрок, за розетку влипнет срок, но как в хату заходить, с грядок денег замутить, зн...
Какую GeForce RTX 3050 выбрать - разбираем варианты разных вендоров
linux4ever
13:39
Рендеринг кадров совсем по-другому работает, там нет классических потоков и процессов как в обычном софте. Вы не думали почему увеличение блоков видеокарты даёт почти линейный прирост, а увеличение яд...
Инсайдеры назвали самую быструю видеокарту 2022 года – GeForce RTX 4090 против Radeon RX 7900 XT
Руслан Заббаров
13:37
Надеюсь НАТО будет бомбить Ресурсную Федерацию при помощи B-2 spirit
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем