Ubisoft ежегодно выпускает огромное количество видеоигр, поэтому вполне естественно, что рано или поздно наиболее пожилые проекты приходится полностью отключать от системы жизнеобеспечения, функционирование которой уже даже не окупается теми играми, к которым она подключена. Сегодня на сайте Ubisoft появилось уведомление о том, что первого сентября компания отключит поддерживающие сетевую функциональность серверы сразу пятнадцати игр прошлых лет, включая Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed II, Anno 2070 и другие.
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По словам Ubisoft, закрытие сервисов старых игр позволит компании высвободить ресурсы для более современных проектов. Во всех случаях отключение серверов будет означать полное отрезание игры от мультиплеера, невозможность подключать учётную запись, а также пользоваться сетевыми функциями. В отдельных случаях, например, в Assassin’s Creed 3 оригинального релиза, Far Cry 3 и Driver San Francisco, вы утратите доступ к дополнительному контенту (DLC).
Сказать, что принятое Ubisoft решение было воспринято публикой крайне негативно — это ничего не сказать. Важно помнить, что несмотря на почтенный возраст у многих из затронутых будущим отключением игр всё ещё имеются верные пользовательские базы. И да, водружение над своим компьютером чёрного флага с черепом и костями не решит проблему: в некоторых играх, например, в той же Anno 2070, сетевая функциональность столь сильно связана с игрой, что никаким взломом это не компенсировать.