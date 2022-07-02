Оно и понятно: «деньгу» жрут, но никому толком не нужны.

Ubisoft ежегодно выпускает огромное количество видеоигр, поэтому вполне естественно, что рано или поздно наиболее пожилые проекты приходится полностью отключать от системы жизнеобеспечения, функционирование которой уже даже не окупается теми играми, к которым она подключена. Сегодня на сайте Ubisoft появилось уведомление о том, что первого сентября компания отключит поддерживающие сетевую функциональность серверы сразу пятнадцати игр прошлых лет, включая Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed II, Anno 2070 и другие.

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По словам Ubisoft, закрытие сервисов старых игр позволит компании высвободить ресурсы для более современных проектов. Во всех случаях отключение серверов будет означать полное отрезание игры от мультиплеера, невозможность подключать учётную запись, а также пользоваться сетевыми функциями. В отдельных случаях, например, в Assassin’s Creed 3 оригинального релиза, Far Cry 3 и Driver San Francisco, вы утратите доступ к дополнительному контенту (DLC).

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Сказать, что принятое Ubisoft решение было воспринято публикой крайне негативно — это ничего не сказать. Важно помнить, что несмотря на почтенный возраст у многих из затронутых будущим отключением игр всё ещё имеются верные пользовательские базы. И да, водружение над своим компьютером чёрного флага с черепом и костями не решит проблему: в некоторых играх, например, в той же Anno 2070, сетевая функциональность столь сильно связана с игрой, что никаким взломом это не компенсировать.