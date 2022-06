И не жалко тебе в зверюшек стрелять?

Симуляторы охотника последнее время набирают какую-то удивительную популярность. Вот и студия Nine Rocks Games совместно с издательством THQ Nordic решила «отличиться», объявив сегодня о том, что их проект Way of the Hunter доберётся до прилавков уже 16 августа на PC, а также на консолях PlayStation и Xbox текущего поколения.

реклама

Согласно заявлениям разработчиков, Way of the Hunter обеспечит правдоподобный игровой процесс с реалистичным поведением ИИ животных и органичным воссозданием локаций в Европе и Северной Америке.

При желании игроки могут оформить предварительные заказы, за которые получат специальные наборы контента. Также допускается вариант предзаказа расширенного издания игры — с включённым в её состав сезонным пропуском, в рамках которого разработчики обязуются снабдить Way of the Hunter двумя крупными дополнениями с огромными регионами.