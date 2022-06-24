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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Важный анонс касательно God of War Ragnarok состоится в конце июня — инсайдеры
Слухи о том, что игра выйдет в ноябре, могут подтвердиться.
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В течение весны разработчики God of War Ragnarok неоднократно убеждали нас в том, что им несмотря ни на что удастся выпустить игру в текущем календарном году. Пару недель назад СМИ сообщили, что релиз «Рагнарёка» состоится в ноябре, и вот, теперь сразу два инсайдера, один из которых — Том Хендерсон — максимально авторитетный, заявили, что Sony запланировала на 30 июня некий важный анонс касательно God of War, причём, скорее всего, именно о её последней части.

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Сперва информацию сообщил инсайдер The Snitch, который ранее «предсказал» почти все материалы с июньской State of Play, затем с аналогичными сведениями выступил и Хендерсон. По всей видимости, 30 июня пройдёт специальный внеочередной выпуск State of Play, который в значительной степени будет посвящён God of War Ragnarok, и в рамках которого в том числе будет оглашена точная дата релиза проекта.

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God of War Ragnarok является прямым сиквелом God of War (2018), в рамках которого Кратосу с Атреем предстоит решить массу задач, чтобы предотвратить конец света. Игра создаётся как эксклюзив для PlayStation текущего и прошлого поколений, однако, скорее всего, спустя определённое время игра доберётся и до PC, как это недавно сделала её предшественница.

#god of war ragnarok #sony santa monica
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