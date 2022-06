Над игровыми преступниками мало учинить расправу.

Последнее время разработчики Call of Duty и, в частности, Call of Duty Warzone, перестали публиковать статистику числа заблокированных в рамках очередной волны читеров. Естественно, это не означает, что игровых жуликов не настигает кара, просто время для очередного «красивого» отчёта ещё не настало. Как бы то ни было, война с нарушителями правопорядка ведётся, а внедрённый не так давно в Call of Duty Warzone античит Ricochet обладает забавной дополнительной функциональностью, благодаря которой можно хорошенько поиздеваться над теми, кто хотел лёгкой победы.

В недавнем блоге разработчики Ricochet рассказали, что помимо блокировок система также предпринимает определённые меры, призванные усложнить жизнь читерам. Например, если Ricochet определил у пользователя наличие чита, то его цели могут получать специальные «бафы» вроде энергетического щита и поля невидимости. В других случаях читер лишается всего своего оружия, теряя тем самым возможность наносить урон. По мнению авторов античита, подобные особенности его работы не только справедливы и позволяют оздоровить игровой процесс, но и забавны для честных игроков.