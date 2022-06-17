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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Call of Duty рассказали, как античит Ricochet позволяет «поиздеваться» над читерами
Над игровыми преступниками мало учинить расправу.
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Последнее время разработчики Call of Duty и, в частности, Call of Duty Warzone, перестали публиковать статистику числа заблокированных в рамках очередной волны читеров. Естественно, это не означает, что игровых жуликов не настигает кара, просто время для очередного «красивого» отчёта ещё не настало. Как бы то ни было, война с нарушителями правопорядка ведётся, а внедрённый не так давно в Call of Duty Warzone античит Ricochet обладает забавной дополнительной функциональностью, благодаря которой можно хорошенько поиздеваться над теми, кто хотел лёгкой победы.

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В недавнем блоге разработчики Ricochet рассказали, что помимо блокировок система также предпринимает определённые меры, призванные усложнить жизнь читерам. Например, если Ricochet определил у пользователя наличие чита, то его цели могут получать специальные «бафы» вроде энергетического щита и поля невидимости. В других случаях читер лишается всего своего оружия, теряя тем самым возможность наносить урон. По мнению авторов античита, подобные особенности его работы не только справедливы и позволяют оздоровить игровой процесс, но и забавны для честных игроков.

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#call of duty warzone
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