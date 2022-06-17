Разработчики из Fool’s Theory совместно с 11 Bit Studios представили новый проект — ролевую игру с кодовым названием Project Vitriol. Девелоперы описывают её как RPG с очень сильным упором на сюжет, в котором будет полно тяжёлых моральных выборов и тем для глубоких рассуждений.
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Про сюжет Fool’s Theory мы пока ничего толком не знаем. Но действие игры, если что, будет происходить в, простите, эзотерической реальности. То есть, где-то там, на тёмной стороне, которую простой человек не видит. Время и место действия — Варшава, начало XX века, которая находится под управлением Российской империи.
Для 11 Bit Studios анонсированная Project Vitriol считается самым крупным проектом. Ранее эта компания выпустила Frostpunk и This War of Mine как разработчик, а ещё Children of Morta и Moonligher как издатель. Что до нанятой Fool’s Theory, то ранее эта польская студия выпустила ролевую игру Seven: The Days Long Gone.
Даты релиза у Project Vitriol пока нет, первые подробности о проекте появятся летом текущего года. Также имеется тизер, который рекомендуется к просмотру.