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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: ремейк The Last of Us выйдет на PC и PlayStation в начале сентября
Источник обладает высоким кредитом доверия.
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О том, что ремейк The Last of Us существует как вполне работоспособный проект, нам известно уже относительно давно. Разработчики из Naughty Dog, впрочем, подробностями делиться не торопятся, однако там, где молчат официальные источники, на сцену всегда выходят инсайдеры. Так, инсайдер The Snitch, на счету которого масса «предсказаний» на тему нового проекта Кодзимы, а также сбывшихся утечек в рамках недавней State of Play, заявил, что ремейк культовой игры поступит в продажу второго сентября на PC, а также на PlayStation текущего и прошлого поколений.

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Стоит отметить, что данная информация вполне сходится с «предсказаниями» других инсайдеров. Так, Том Хендерсон утверждал, что ремейк The Last of Us собираются выпустить во второй половине текущего года. Учитывая, что в этом году второе сентября выпадает на пятницу, информация звучит вполне правдоподобно — на неделе нет более правильного дня для выхода AAA-проекта, чем пятница, когда большая часть людей пребывает в повышенном настроении на фоне окончания рабочей недели.

#sony #naughty dog #the last of us
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