Кое-что есть про открытый мир и уровни сложности.

Разработчики из студии Neowiz дали интервью журналистам издания Gaming Bolt, в рамках которого раскрыли новую информацию о ролевом экшене Lies of P. Самая важный момент, связанный с игрой, — она точно выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Обо всём другом — читайте чуть ниже.

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Итак, на прохождение Lies of P игрокам придётся потратить не менее 30 часов, за это время геймер обязательно столкнётся с более 30 типами боссов. Выбрать сложность прохождения привычным способом нельзя, но зато разработчики оставят опцию «корректировки» сложности прохождения. В последнем случае речь идёт о наборе тактик, оружии и прочем.

Набор уровней Lies of P будут создавать у игроков иллюзию полноценного открытого мира. На разных локациях разработчики обещают реализовать систему смены погоды для разных этапов прохождения. Во время этого самого прохождения игроки смогут применять по назначению более сотни видов оружия через различные комбинации.

Также изучение мира Lies of P предполагает посещение уже пройденных этапов. Игроки смогут развлечь себя поиском коротких маршрутов, скрытых предметов и прочих вещей. Механика применения «лжи» — ключевая особенность проекта. Она будет влиять на квесты и типы врагов, внося также правки в развитие сюжета и персонажа, а также на концовку (точно будет несколько).

Развитие сюжета Lies of P будет происходить на манер того, что мы уже видели в Souls-играх. Всё подаётся размеренно, по мере прохождения и степени вовлечённости игрока. Система сбора опыта после смерти тоже была взята из Souls-игр.

По части производительности на консолях разработчикам уже сейчас удалось добиться следующего: 4K при 30 кадрах/с в режиме качества и 1440p при 60 кадрах/с в режиме производительности. Финальная версия игры во втором случае должна работать в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

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Релиз Lies of P должен состояться в 2023 году на ПК и современных консолях. Версии для PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены позже.