Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новые детали ролевого экшена Lies of P: минимум 30 часов на прохождение, анонс версий для PS4 и Xbox One
Кое-что есть про открытый мир и уровни сложности.
анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Разработчики из студии Neowiz дали интервью журналистам издания Gaming Bolt, в рамках которого раскрыли новую информацию о ролевом экшене Lies of P. Самая важный момент, связанный с игрой, — она точно выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Обо всём другом — читайте чуть ниже.

реклама

Итак, на прохождение Lies of P игрокам придётся потратить не менее 30 часов, за это время геймер обязательно столкнётся с более 30 типами боссов. Выбрать сложность прохождения привычным способом нельзя, но зато разработчики оставят опцию «корректировки» сложности прохождения. В последнем случае речь идёт о наборе тактик, оружии и прочем.

Набор уровней Lies of P будут создавать у игроков иллюзию полноценного открытого мира. На разных локациях разработчики обещают реализовать систему смены погоды для разных этапов прохождения. Во время этого самого прохождения игроки смогут применять по назначению более сотни видов оружия через различные комбинации.

Также изучение мира Lies of P предполагает посещение уже пройденных этапов. Игроки смогут развлечь себя поиском коротких маршрутов, скрытых предметов и прочих вещей. Механика применения «лжи» — ключевая особенность проекта. Она будет влиять на квесты и типы врагов, внося также правки в развитие сюжета и персонажа, а также на концовку (точно будет несколько).

Развитие сюжета Lies of P будет происходить на манер того, что мы уже видели в Souls-играх. Всё подаётся размеренно, по мере прохождения и степени вовлечённости игрока. Система сбора опыта после смерти тоже была взята из Souls-игр.

По части производительности на консолях разработчикам уже сейчас удалось добиться следующего: 4K при 30 кадрах/с в режиме качества и 1440p при 60 кадрах/с в режиме производительности. Финальная версия игры во втором случае должна работать в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Релиз Lies of P должен состояться в 2023 году на ПК и современных консолях. Версии для PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены позже.

#lies of p #neowin games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые подробности о Lies of P — стильном soulslike-экшене с легендарным персонажем из детской книги
Дебютный геймплейный трейлер Lies of P — похожего на Dark Souls экшена по сказке о Пиноккио
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
35
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
115
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
43
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
9
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
12
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Forgive Me Father: плоский Ктулху
5
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
8
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

[Леди Яга]
19:59
Лол. Если бы ты в своем домашнем ака игровом компе вот таким чудом на 24ТБ похвастался это бы было сильно, а показать скрин чужого сервера это зашквар
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Andri Klin
19:57
Интересная версия, а дирижабли чем плохи? Ну обычные, не пытающиеся маневрировать у земли? С автомобилями-то понятно, аккумуляторов ёмких и легких нет.
Американцы снова попробуют создать самолет-экраноплан
pckot
19:55
Перенесут, потом баги будут исправлять пару лет, а по итогу будет провал года
Утечка: релиз Atomic Heart про альтернативный СССР задержится до следующего года
Alex TOPMAN
19:53
Так мы про виндовый и говорим, а не про "активное чтение с диска каких-нибудь текстур" (и не про бэкап резервный, а именно про файловый своп).
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Cocaine Holocaust
19:52
Вот эту картинку ставишь под каждым постом, Зелотина, чтобы люди не забывали, что ты такое.
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
Zorro
19:47
Да так и есть. Если гамать в 4К то 32гб памяти уже в притык и конечно видак надо по серьезней.
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Муж_ЗАГЛOТА
19:43
я там себе 3080 купил на алике -> скоро буду всех нОгибать )))
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
Муж_ЗАГЛOТА
19:41
третьим будешь???
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
Шеша сидит с компа
19:41
теперь я тебя обязан наказать герой клавиатурный
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
Муж_ЗАГЛOТА
19:39
мочей тигра???
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем