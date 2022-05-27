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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Age of Empires III DE получила аддон с двумя цивилизациями и новым игровым режимом
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Как и было обещано ранее, несколько часов назад состоялся релиз дополнения Knights of the Mediterranean для Age of Empires III Definitive Edition. Сопутствующий видеоролик прилагается, дополнение уже доступно для приобретения. В России, по известным причинам, оформить покупку не получится; что, впрочем, вряд ли станет преградой для опытных геймеров, особенно учитывая тот факт, что AoE III — это преимущественно одиночная игра.

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В состав дополнения Knights of the Mediterranean входят две новых игровых цивилизации — итальянцы и мальтийцы. У обеих фракций имеются свои уникальные отряды, особенности, технологии и, как следствие, способы развития и ведения боевых действий.

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Однако более интересным нововведением, по нашему скромному мнению, является игровой режим «Магнат» (Tycoon). Его смысл в следующем: развивать экономику, зарабатывая при этом специальные очки, и практически не вступать в военные конфронтации. Кто лучше и быстрее развился за отведённое время, тот и молодец. Иными словами, идеальный режим для пацифистов.

#age of empires iii definitive edition
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