…и подсунули скучную линейку наград с тремя танкистками.

Разработчики онлайн-экшена World of Tanks несколько дней назад анонсировали VIII сезон боевого пропуска. Авторы анонсировали награды нового сезона, акцентировав внимание игроков на том, что это «уникальный сезон, ориентированный на пополнение запасов».

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В рамках VIII сезона впервые появилась возможность зарабатывать свободный, а также дополнительное количество бон. Наконец, впервые за сезон можно будет получить сразу трёх девушек-танкистов (речь о членах экипажа), а позабытая на RU-кластере акция «В бой» станет частью боевого пропуска и поможет быстрее исследовать три ветки ключевой техники X уровня:

Объект 430У — средний танк СССР;

E100 — тяжёлый танк Германии;

STB-1 — средний танк Японии.

Первое разочарование с VIII боевым пропуском заключается в том, что впервые за всё время существования этой механики разработчики «не завезли» новых 3D-стилей для ключевой техники. Они, как и уникальные командиры/члены экипажа, считались одним из главных поводом проходить всю линейку наград.

На вопросы возмущённых игроков форума World of Tanks по поводу отсутствия 3D-стилей в линейке наград авторы комьюнити-менеджеры сначала отвечали уклончиво, но потом признались об отсутствиии такого контента. Ситуация прояснилась сегодня, когда на всех остальных кластерах онлайн-экшена был анонсирован настоящий VIII сезон — в коллаборации с британской компанией Games Workshop Limited, которой принадлежат права на популярную вселенную Warhammer 40,000.

В рамках настоящего VIII сезона, анонсированного для кластеров EU (Европа), NA (Северная Америка) и Asia (Китай и смежные страны), у «танкистов» будет возможность поближе познакомиться со вселенной «Вархаммера». Тут и уникальные 3D-стили, и члены экипажа — всё вдохновлено тремя основными фракциями: Ультрамарины, Гвардия Смерти и Злые Солнца. Соответствующий ролик-анонс появился на каналах World of Tanks во всех регионах, кроме СНГ.

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Напомним, ещё в марте компания Games Workshop Limited объявила о приостановке всех продаж продукции Warhammer в России, сославшись на геополитическую ситуацию. Скорее всего, это и стало главной причиной появления «ненастоящего» боевого пропуска в RU-кластере. И не стоит также забывать об уходе Wargaming из Беларуси и России — об этом мы писали здесь, здесь и (совсем недавно) здесь.