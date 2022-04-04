World of Tanks пока продолжит работу, но в Беларуси закроют основной офис компании.

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Wargaming приняла решение полностью свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте компании.

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Полный текст сообщения, опубликованного в группе WOT Express в социальной сети «ВКонтакте» выглядит следующим образом:

«В последние недели Wargaming проводит стратегический обзор бизнеса по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.

С 31 марта компания перевела поддержку своих игр-сервисов в России и Беларуси на местное управление студии Lesta Studio, которая больше не является частью Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Скорее наоборот, мы ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения.

Мы завершим оперативный переход со всей должной скоростью, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске (Беларусь).

Мы будем предоставлять как можно больше выходных пособий и поддержки нашим сотрудникам, пострадавшим от изменений.

Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные игры нашим игрокам.»

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Ну а мы пожелаем удачи кипрской компании в дальнейших попытках собрать деньги с основной целевой аудитории главной игры Wargaming. Ни для кого не секрет, что «онлайн» в World of Tanks обеспечивается пользователями из России и Беларуси. Выводы по поводу отношения компании Виктора Кислого к своим самым преданным фанатам каждый сделает для себя сам.