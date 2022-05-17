По слухам, всех должны уволить до 31 мая.

С момента объявления компанией Wargaming об уходе из Беларуси прошло почти полтора месяца. Мы писали об этом несколько раз, обсуждая, в том числе, интервью сотрудников с порталом devby.io.

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Авторы с указанного выше сайта в очередной раз решили побеседовать с некоторыми разработчиками из минского офиса Wargaming на условиях анонимности и собрать всю информацию в отдельный материал. О самом важном из того, что сказали девелоперы, и пойдёт сейчас речь.

Авторы devby.io признали, что на данный момент информация от сотрудников Wargaming поступает весьма противоречивая. Одни говорят о «массовом увольнении» и компенсациях, другие — о том, что компенсаций за увольнение не будет, а оставшимся в Беларуси сотрудникам предложат переоформиться в другое юрлицо.

Например, один из сотрудников рассказал про несколько вариантов компенсации. Если согласиться взять меньше денег, например, три зарплаты вместо четырёх, то рекрутеры WG могут помочь с составлением резюме и якобы с поиском работы. Дополнительно к этому у решивших продешевить работников останется доступ к внутренним обучающим ресурсам на 2 или 3 месяца.

Анонимный сотрудник назвал такой метод снижения компенсации «очень сомнительным», и с ним трудно не согласиться.

«Люди пока выбирают забрать все деньги, потому что какой смысл брать помощь от того, кто тебя сам и отправил на рынок труда? Знаю, что говорят максимум про 5 з/п. Но это мы знаем только в теории, не знаю, получил ли кто-то все деньги на практике — в моём окружении пока ещё не было случая. Верим и надеемся» — сказал аноним. Трудно с ним не согласиться.

Авторам devby.io также удалось выведать, скольким сотрудникам будут помогать с переездом. По предварительным данным, таких счастливчиков наберётся не более 30 % — по самым оптимистичным оценкам. Почти все эти сотрудники уже уехали.

А теперь самое главное — сроки увольнения. Всех оставшихся сотрудников должны уволить до 31 мая — кроме части администрации, которая и будет закрывать офис. Изначально речь шла о четырёх месяцах, но, как считает опрошенный сотрудник, этот сделали намеренно, чтобы оттянуть момент и сбить панику среди людей.

Ещё несколько сотрудников Wargaming заявили, что внятной информации об увольнении «очень мало». Более того, многим специалистам не предложили вариантов сотрудничества, а само руководство «спряталось» и не общается с работниками. Также ходят слухи, что компенсации при увольнении не будет вовсе, так как СООО «Гейм Стрим» не ликвидируется.

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Напомним, 4 апреля компания Wargaming объявила о намерении полностью свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси, опубликовал соответствующую заметку на официальном сайте.