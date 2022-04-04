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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

После появления новости о грядущем закрытии офиса Wargaming в Минске журналисты издания dev.by пообщались с отдельными сотрудниками студии на условиях анонимности. Как оказалось, сотрудники узнали о решении компании закрыть минский офис только 4 апреля. До этого им сообщали, что он продолжит работу.

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Что до письма, представленного в предыдущей новости от редакции сайта, то сами сотрудники Wargaming получили на свою корпоративную почту точно такое же, но с подписью Виктора Кислого, основателя и главы Wargaming.

Один из сотрудников, опрошенных dev.by, заявил, что на ликвидацию офиса отведено четыре месяца. За это время у разработчиков будет шанс определиться, увольняться или переезжать в другую страну. Причём, второй случай доступен только для «ценных» сотрудников. Не совсем понятно, по каким критериям будет определяться эта самая «ценность». Что до релокации, то здесь руководство Wargaming планирует всё предлагать в индивидуальном порядке. Компенсации запланированы в строгом соответствии с законодательством.

Ещё один сотрудник студии заявил, что сейчас его коллеги «находятся в трансе», ведь подобного решения никто не ожидал. Специалисты из минского офиса Wargaming пока не знают, как будут дальше развиваться события. Но большинство уверено, что уволится минимум 50 % специалистов. Причём, речь в данной ситуации идёт не только о «ценности» того или иного кадра.

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Даже высококвалифицированному специалисту может быть банально неудобно переезжать в другую страну — из-за тесных связей с семьёй, налогами и по другим причинам.