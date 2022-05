Планов у компании — громадьё.

Ubisoft последовала за многими другими компаниями и также опубликовала отчёт за прошедший финансовый год. Несмотря на то, что документ был опубликован только сегодня, в нём содержится информация, актуальная на момент 31 марта текущего года — когда, собственно, и завершился 2021/2022 финансовый год.

Отчёт достаточно большой, и в рамки новостной заметки он не влезает, поэтому будем резюмировать, ограничившись наиболее важными его деталями. Итак, к концу отчётного периода выручка Ubisoft составила 2,1 миллиарда евро, что примерно на 5 % ниже, чем за прошлый финансовый год (2020/2021). Доля цифровых продаж игр компании неуклонно растёт, и к концу отчётного периода достигла более 78 %. Свыше 38 % выручки Ubisoft пришлись на микротранзакции.

Минувший финансовый год благодаря Far Cry 6 стал самым успешным для данной франшизы. Также позитивные долгосрочные показатели демонстрируют Assassin’s Creed Valhalla и подсерия Tom Clancy’s Rainbow Six. Последняя — не только за счёт «Осады», но и благодаря Rainbow Six Extraction.

В этом финансовом году Ubisoft рассчитывает выпустить сразу несколько крупных игр, включая Avatar Frontiers of Pandora и Skull & Bones, благодаря чему компании выручка вновь пойдёт вверх.