После того как Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia The Sands of Time, проект преследовали исключительно неприятности: прохладный приём первых скриншотов и роликов с игровым процессом, отложенный, как следствие, на неопределённый срок релиз, и в целом невысокая активность Ubisoft в плане публикации новостей на этом направлении своей деятельности. Сегодня это безобразие было частично исправлено: Ubisoft сообщила, что передала ремейк в ведение своего монреальского подразделения (Ubisoft Montreal), отвечавшего в своё время за создание оригинальных «Песков Времени».
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Наработки, созданные предыдущими коллективами, никто не выбросит: их будут использовать при завершении работы над проектом. Ubisoft осознаёт, что ожидание релиза данной игры затянулось, но уверяет, что ожидание в конечном счёте оправдается.
Сколько ещё предстоит ждать, неизвестно: никакими подробностями компания не поделилась.