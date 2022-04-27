Ничего хорошего в таких элементах нет.

Сегодня состоялся полноценный релиз «вампирской» королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt, посвящённой борьбе могущественных кланов кровопийц на улицах Праги. Проект получил высокие пользовательские оценки и, что самое главное, распространяется по условно-бесплатной модели.

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Хотя за последние годы условно-бесплатные игры завоевали большой кредит доверия к данной системе распространения контента, многих скептиков до сих пор не оставляет чувство, что где-то скрыт подвох и что в перспективе разработчики начнут выпускать и продавать для игры так называемый pay-to-win-контент (плати, чтобы побеждать) вроде супероружия, разрушительных боеприпасов и тому подобного.

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Разработчики из Sharkmob решили успокоить геймеров, заявив, что не собираются таким образом монетизировать Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Никто в студии не хочет создавать pay-to-win-элементы, и набирать под это дело новых сотрудников — трудоёмкое занятие. Девелоперы с самого начала решили, что пойдут по проторенной дорожке: монетизировать игру с помощью косметических элементов.