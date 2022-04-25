Компания VK объявила о запуске VK Play — новой российской игровой площадки, которая объединяет в себе каталог игр, облачный гейминг, а также сервисы для стриминга и киберспорта.
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Команда поддержки сервиса также объявила, что все зарегистрировавшиеся до 10 мая пользователи получат в подарок двухмерную приключенческую метроидванию Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread. Также вместе с запуском новой площадки анонсирован киберспортивный турнир VK Play Cup по условно-бесплатному шутеру Warface с призовым фондом в 17 миллионов рублей.
До конца года набор доступных функций для авторов контента VK Play будет расширен. В скором времени там появится раздел с новостями игровой индустрии, интеграция с социальными сетями и многое другое.
Полноценный запуск VK Play состоялся именно сегодня — 25 апреля. На текущем этапе игровая платформа находится в стадии бета-тестирования. В магазине пока представлены мелкие проекты, но есть среди них крупная Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Через «облачный» сервис игрокам в VK Play доступны уже зарубежные проекты уровня Elden Ring, Little Nightmares II и даже Fortnite.
Анонс сервиса VK Play состоялся в тот самый день, когда издание «Коммерсантъ» написало о том, что крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. Так, на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру та же VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов».
В данный момент просто приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке уже невозможно. Скоро проблемы возникнут и с российскими серверами: запасы процессоров «Байкал» и «Эльбрус», на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не намечается, уточнили в «Коммерсанте».