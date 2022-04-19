Современная игровая индустрия напоминает дуршлаг, через который утекает если не весь, то как минимум значительный объём информации о готовящихся новинках. Поделать с этим разработчики то ли ничего не могут, то ли не хотят — в обоих случаях для девелоперов это равноценно плохо. Как бы то ни было, для нас, простых игроков, подобное недержание воды в сите — наоборот, преимущество, поскольку позволяет заранее морально подготовиться к грядущему анонсу.
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Так, сегодня в 19:00 по московскому времени должна состояться официальная презентация следующего контентного дополнения к World of Warcraft. Но, как вы уже прочитали по заголовку, сюрприза опять не получилось: в Сеть просочился логотип дополнения, из чего стало известно, что ранняя утечка подтвердилась, и аддон действительно окрестили Dragonflight.
Судя по всему, сюжет дополнения будет посвящён драконам Азерота как одним из самых могущественных созданий в вымышленной вселенной World of Warcraft. Релиз, если продолжать верить утечке, должен состояться в ноябре этого года.
Вместе с тем Blizzard активно «работает» и над Classic-версией World of Warcraft. Так, вовсю готовится перевыпуск дополнения Wrath of the Lich King, считающегося среди фанатов «Вовки» одним из немногих шедевральных аддонов к данной культовой MMORPG.