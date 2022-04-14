Неплохо, учитывая, какая репутация у Cyberpunk 2077.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

CD Projekt RED не только объявила о том, что первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году, но и поделилась определённой статистической информацией касательно продаж её игр. Так, стало известно, что приключения Ви разошлись тиражом в 18 миллионов копий, что, конечно, в общем зачёте неплохо, но учитывая, что первые десять миллионов копий игры были проданы в считанные дни после релиза, не так уж и достойно.

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Общие продажи игр серии The Witcher составили 65 миллионов копий, из которых 40 миллионов приходятся на «Дикую Охоту».

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

CDPR продолжает трудиться и напоминает, что готовит новый проект в серии «Ведьмака», некий новый проект AAA-класса, режим одиночной кампании для «Гвинта», продолжает поддерживать AR-игру Thr Witcher Monster Slayer, а также готовит улучшенные версии The Witcher 3 для консолей текущего поколения. Релиз этих улучшенных версий задержится на неопределённый срок из-за истерического разрыва контракта с питерским подразделением студии Saber Interactive.