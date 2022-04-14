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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 выйдет только в следующем году
Спасибо, что не в 2077-м, как говорится.
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Сегодня в рамках годового финансового отчёта CD Projekt RED не только поведала статистическую информацию о продажах The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, о чём у нас в редакции будет соответствующий новостной материал сразу после этого, но и о том, что первое сюжетное дополнение к «Киберпанку» находится в активной разработке и планируется к выпуску в течение 2023-го года.

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В подробности этого аддона разработчики вдаваться не стали, поэтому на сегодняшний день неясно, какая у него будет сюжетная линия, какие новые приключения ждут Ви, и вообще Ви ли будет их главным героем.

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Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
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Из ранних публикаций CDPR мы можем лишь констатировать тот факт, что все крупные сюжетные дополнения к Cyberpunk 2077 по своему масштабу не уступят таковым для The Witcher 3.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
1
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