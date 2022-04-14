Спасибо, что не в 2077-м, как говорится.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Сегодня в рамках годового финансового отчёта CD Projekt RED не только поведала статистическую информацию о продажах The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, о чём у нас в редакции будет соответствующий новостной материал сразу после этого, но и о том, что первое сюжетное дополнение к «Киберпанку» находится в активной разработке и планируется к выпуску в течение 2023-го года.

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В подробности этого аддона разработчики вдаваться не стали, поэтому на сегодняшний день неясно, какая у него будет сюжетная линия, какие новые приключения ждут Ви, и вообще Ви ли будет их главным героем.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Из ранних публикаций CDPR мы можем лишь констатировать тот факт, что все крупные сюжетные дополнения к Cyberpunk 2077 по своему масштабу не уступят таковым для The Witcher 3.