Сегодня в рамках годового финансового отчёта CD Projekt RED не только поведала статистическую информацию о продажах The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, о чём у нас в редакции будет соответствующий новостной материал сразу после этого, но и о том, что первое сюжетное дополнение к «Киберпанку» находится в активной разработке и планируется к выпуску в течение 2023-го года.
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В подробности этого аддона разработчики вдаваться не стали, поэтому на сегодняшний день неясно, какая у него будет сюжетная линия, какие новые приключения ждут Ви, и вообще Ви ли будет их главным героем.
Из ранних публикаций CDPR мы можем лишь констатировать тот факт, что все крупные сюжетные дополнения к Cyberpunk 2077 по своему масштабу не уступят таковым для The Witcher 3.