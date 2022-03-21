Компания CD Projekt RED официально подтвердила факт разработки следующий игры по «Ведьмаку». На официальном сайте игровой серии появилось изображение-тизер с ведьмачьим медальоном и подписью «Новая сага начинается».
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В анонсирующем сообщении на сайте также указывается, что игра будет работать не на базе REDengine, который поляки использовали во всех своих последних проектах. Новый «Ведьмак» будет целиком и полностью построен на Unreal Engine 5, равно как и его «потенциальные будущие версии». CD Projekt RED намерена активно сотрудничать с Epic Games по вопросам внедрения технологий последней в игры студии.
Никаких подробностей представлено не было. Зачем такой ранний анонс — тоже не совсем понятно, ведь ещё недавно девелоперы признавались, что публикация тизер-ролика Cyberpunk 2077 аж в 2012 году (релиз, напомним, состоялся только в конце 2020 года) была ошибкой.
И самое главное. После решения CD Projekt о приостановке продаж своих игр в России и Беларуси сам факт публикации локализованного тизера нового «Ведьмака» и текста анонса на русском языке выглядит, мягко говоря, довольно странным. Открыть продажи игр можно, конечно в любой момент. А вот вернуть доверие добросовестных игроков из России и Беларуси, покупавших проекты студии годами (если не десятилетиями), будет сложно.