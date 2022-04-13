Ранее предполагалось, что усовершенствованные версии The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения, коими давно уже правильно считать исключительно PlayStation 5 и Xbox Series, поступят в продажу во втором квартале текущего года. Что ж, сегодня представители CD Projekt RED сообщили, что осуществить данный план никак не получится, а вместо этого релиз откладывается на неопределённый срок.
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Судя по тексту заявления, у CD Projekt RED что-то не сложилось с коллективом Saber Interactive, который выполнял основную часть работ над обновлёнными версиями третьего «Ведьмака» для консолей текущего поколения. Теперь польская студия будет доводить работу до конца своими силами.
По всей видимости, CDPR разорвала с Saber отношения, поскольку конкретное подразделение-партнёр польской студии в данном случае было российским, а если точнее — питерским. На фоне известного военного конфликта CD Projekt RED стала одной из первых компаний, закативших истерику и оборвавших связи с российским рынком и российскими коллегами, полностью проигнорировав армию поклонников своего творчества в России и растоптав свою репутацию. Остаётся только пожелать удачи CDPR в её дальнейшей работе; истерика всегда выходит боком, и исключений история не знает.