CDPR будет доделывать работу сама. Как-нибудь.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Ранее предполагалось, что усовершенствованные версии The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения, коими давно уже правильно считать исключительно PlayStation 5 и Xbox Series, поступят в продажу во втором квартале текущего года. Что ж, сегодня представители CD Projekt RED сообщили, что осуществить данный план никак не получится, а вместо этого релиз откладывается на неопределённый срок.

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Судя по тексту заявления, у CD Projekt RED что-то не сложилось с коллективом Saber Interactive, который выполнял основную часть работ над обновлёнными версиями третьего «Ведьмака» для консолей текущего поколения. Теперь польская студия будет доводить работу до конца своими силами.

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По всей видимости, CDPR разорвала с Saber отношения, поскольку конкретное подразделение-партнёр польской студии в данном случае было российским, а если точнее — питерским. На фоне известного военного конфликта CD Projekt RED стала одной из первых компаний, закативших истерику и оборвавших связи с российским рынком и российскими коллегами, полностью проигнорировав армию поклонников своего творчества в России и растоптав свою репутацию. Остаётся только пожелать удачи CDPR в её дальнейшей работе; истерика всегда выходит боком, и исключений история не знает.