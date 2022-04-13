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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Версии The Witcher 3 для консолей текущего поколения отложили на неопределённый срок
CDPR будет доделывать работу сама. Как-нибудь.
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Ранее предполагалось, что усовершенствованные версии The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения, коими давно уже правильно считать исключительно PlayStation 5 и Xbox Series, поступят в продажу во втором квартале текущего года. Что ж, сегодня представители CD Projekt RED сообщили, что осуществить данный план никак не получится, а вместо этого релиз откладывается на неопределённый срок.

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Судя по тексту заявления, у CD Projekt RED что-то не сложилось с коллективом Saber Interactive, который выполнял основную часть работ над обновлёнными версиями третьего «Ведьмака» для консолей текущего поколения. Теперь польская студия будет доводить работу до конца своими силами.

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По всей видимости, CDPR разорвала с Saber отношения, поскольку конкретное подразделение-партнёр польской студии в данном случае было российским, а если точнее — питерским. На фоне известного военного конфликта CD Projekt RED стала одной из первых компаний, закативших истерику и оборвавших связи с российским рынком и российскими коллегами, полностью проигнорировав армию поклонников своего творчества в России и растоптав свою репутацию. Остаётся только пожелать удачи CDPR в её дальнейшей работе; истерика всегда выходит боком, и исключений история не знает.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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