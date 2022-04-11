Разработчики из студии Digital Extremes выпустили трейлер расширения Angels of the Zariman для популярного сетевого шутера Angels of the Zariman. Заявленный апдейт должен поступить в продажу 27 апреля. Расширение должно добавить в игру новую сюжетную арку и очередного играбельного варфрейма, все способности которого завязаны на использовании электричества.
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Angels of the Zariman рассказывает историю, которая происходит на корабле Zariman Ten Zero. По здешней легенде, корабль долгое время считался утерянным в космосе, но вернулся, чтобы вновь стать знаменитым. Будут в расширении и новые процедурно генерируемые задания, и новые пушки. Игрокам также стоит обратить внимание на три бесконечных режима и переработанные версии уже существующих.
За другими подробностями стоит обратиться к официальной странице расширения на сайте Warframe. Сам сетевой экшен доступен не только на ПК, но также на консолях Xbox и PlayStation обоих поколений. Владельцы Nintendo Switch тоже могут с ним познакомиться, если до сих пор это не сделали.