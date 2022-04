Точная дата уже известна.

Разработчики из студии Digital Extremes выпустили трейлер расширения Angels of the Zariman для популярного сетевого шутера Angels of the Zariman. Заявленный апдейт должен поступить в продажу 27 апреля. Расширение должно добавить в игру новую сюжетную арку и очередного играбельного варфрейма, все способности которого завязаны на использовании электричества.

Angels of the Zariman рассказывает историю, которая происходит на корабле Zariman Ten Zero. По здешней легенде, корабль долгое время считался утерянным в космосе, но вернулся, чтобы вновь стать знаменитым. Будут в расширении и новые процедурно генерируемые задания, и новые пушки. Игрокам также стоит обратить внимание на три бесконечных режима и переработанные версии уже существующих.

За другими подробностями стоит обратиться к официальной странице расширения на сайте Warframe. Сам сетевой экшен доступен не только на ПК, но также на консолях Xbox и PlayStation обоих поколений. Владельцы Nintendo Switch тоже могут с ним познакомиться, если до сих пор это не сделали.