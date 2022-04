Как нетрудно догадаться из названия, его тематика — Древняя Греция.

Глобальная стратегия Old World, которой в своё время пророчили статус полноценного конкурента Sid Meier’s Civilization в сегменте псевдоисторических игр данного жанра, не добилась даже малой части поставленных перед ней задач. Тем не менее, план снабжения игры дополнительным контентом выполнять надо. Вот коллектив Mohawk Games и выполняет: сегодня студия сообщила о том, что Old World в перспективе получит аддон-расширение под названием Heroes of the Aegean.

реклама

Тематически дополнение будет посвящено Древней Греции и её известным городам-государствам (полисам), среди которых обязательно будет Спарта и её царь Леонид. На этом основная информация по дополнению заканчивается, поэтому логично будет предположить, что данный аддон по масштабу — это, скорее, DLC, нежели полноценное расширение. Точная дата запуска DLC не объявлена.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Вместе с тем Mohawk Games наконец-то объявила точную дату окончания периода EGS-эксклюзивности Old World: игра появится в Steam и GOG уже через месяц с небольшим — 19 мая.