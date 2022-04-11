Глобальная стратегия Old World, которой в своё время пророчили статус полноценного конкурента Sid Meier’s Civilization в сегменте псевдоисторических игр данного жанра, не добилась даже малой части поставленных перед ней задач. Тем не менее, план снабжения игры дополнительным контентом выполнять надо. Вот коллектив Mohawk Games и выполняет: сегодня студия сообщила о том, что Old World в перспективе получит аддон-расширение под названием Heroes of the Aegean.
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Тематически дополнение будет посвящено Древней Греции и её известным городам-государствам (полисам), среди которых обязательно будет Спарта и её царь Леонид. На этом основная информация по дополнению заканчивается, поэтому логично будет предположить, что данный аддон по масштабу — это, скорее, DLC, нежели полноценное расширение. Точная дата запуска DLC не объявлена.
Вместе с тем Mohawk Games наконец-то объявила точную дату окончания периода EGS-эксклюзивности Old World: игра появится в Steam и GOG уже через месяц с небольшим — 19 мая.