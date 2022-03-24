Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
Хороший мальчик. Но впереди ещё огро-о-омная работа.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Как вы хорошо знаете, после начала в феврале известных событий многие западные компании впали в настоящую истерику, массово приостанавливая свою деятельность в России, ставя ни в чём неповинным российским пользователям палки в колёса, а также ограничивая свободу слова российским СМИ. В число последней группы попала Google вместе с принадлежащим ей видеохостингом YouTube, который заблокировал все размещённые на данной площадке каналы российских СМИ с государственным финансированием, включая даже каналы отдельных связанных с федеральными СМИ авторов.

реклама

Блокировки носили волнообразный характер, поэтому под горячую руку попали даже YouTube-каналы Гостелерадиофонда, на которых размещены материалы ещё советской радио- и видеохроники. Роскомнадзор оперативно затребовал у Google объяснения ситуации и немедленной разблокировки YouTube-каналов Гостелерадиофонда. Google долго думал, однако сегодня всё же снял блокировку с каналов «Советское радио. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД» и «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД». Каналы российских СМИ с государственным финансированием остаются заблокированными. Их разблокировка, очевидно — это уже следующий этап стабилизации поведения Google в отношении России.

Впрочем, такими темпами Google этой стабилизации может не дождаться. На прошлой неделе Роскомнадзор, подтвердив, что Google проводит на территории России противозаконные призывающие к экстремизму рекламные кампании, назвал действия ИТ-гиганта носящими «террористический характер». Обычно после таких заявлений и неисполнения требований Роскомнадзора в отношении провинившегося ресурса проводятся меры технического воздействия (замедление/блокировка).

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

В Госдуме, впрочем, надеются, что до крайних мер в отношении YouTube не дойдёт, поскольку в первую очередь от этого пострадают российские пользователи, но справедливо отмечают, что это будет зависеть уже от Google и её желания или отсутствия такового идти навстречу российским властям.

#google #youtube
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В Госдуме надеются, что полной блокировки YouTube в России не произойдёт
СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
76
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
10
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

орду_развалим
16:00
Вертолет не может обратку кинуть.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
Михаил Крылов
15:58
Ты настолько токсичный, что тебя пора заблокировать. Кроме фейеов и чуши ничего не пишешь. Фантазии придумываешь на ходу.
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Anton Ivanovich
15:57
btf3 самая норм есть и будет., одно "НО", теперь свои денежки в качестве предоплаты, конечно, уже мало кто понесет.
Инсайдер: следующая Battlefield вернётся к истокам — EA усвоила урок провальной Battlefield 2042
орду_развалим
15:56
https://point24h.ru/zavisit-pensiya-mrot/
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Tac Toc
15:56
Это для опроса?
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Олег
15:56
Но это не точно. Лучше заявить о полетах на Плутон. Так больше инвестиций будет и отдавать ничего не придется
Tesla готова завершить разработку футуристичного пикапа Cybertruck в этом году
mistergrim
15:56
Vanced всё вообще-то. https://overclockers.ru/blog/Deep_FPGA/show/64386/proekt-youtube-vanced-zakryt
В России собираются создать собственный Google Play, дабы смартфоны Android не превратились в "кирпич"
Виталий Shokerxxx
15:56
да понятно что главное про западную риторику кушаете от остального плохо буде. но факт зеленя оппозицию сам опустил..
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Tac Toc
15:55
Как вы информируете о ходе войны в Украине? Вы смотрите российские государственные СМИ? Как вы оцениваете ситуацию?
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
OgoGoLog
15:55
По пристрелянному? Т.е. они с места не двигаются и не получают обратку? 7 раз? Гении военной мысли или полевой маскировки.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем