Хороший мальчик. Но впереди ещё огро-о-омная работа.

Как вы хорошо знаете, после начала в феврале известных событий многие западные компании впали в настоящую истерику, массово приостанавливая свою деятельность в России, ставя ни в чём неповинным российским пользователям палки в колёса, а также ограничивая свободу слова российским СМИ. В число последней группы попала Google вместе с принадлежащим ей видеохостингом YouTube, который заблокировал все размещённые на данной площадке каналы российских СМИ с государственным финансированием, включая даже каналы отдельных связанных с федеральными СМИ авторов.

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Блокировки носили волнообразный характер, поэтому под горячую руку попали даже YouTube-каналы Гостелерадиофонда, на которых размещены материалы ещё советской радио- и видеохроники. Роскомнадзор оперативно затребовал у Google объяснения ситуации и немедленной разблокировки YouTube-каналов Гостелерадиофонда. Google долго думал, однако сегодня всё же снял блокировку с каналов «Советское радио. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД» и «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД». Каналы российских СМИ с государственным финансированием остаются заблокированными. Их разблокировка, очевидно — это уже следующий этап стабилизации поведения Google в отношении России.

Впрочем, такими темпами Google этой стабилизации может не дождаться. На прошлой неделе Роскомнадзор, подтвердив, что Google проводит на территории России противозаконные призывающие к экстремизму рекламные кампании, назвал действия ИТ-гиганта носящими «террористический характер». Обычно после таких заявлений и неисполнения требований Роскомнадзора в отношении провинившегося ресурса проводятся меры технического воздействия (замедление/блокировка).

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В Госдуме, впрочем, надеются, что до крайних мер в отношении YouTube не дойдёт, поскольку в первую очередь от этого пострадают российские пользователи, но справедливо отмечают, что это будет зависеть уже от Google и её желания или отсутствия такового идти навстречу российским властям.