У Google и подотчётного ему видеохостинга YouTube с Россией последние несколько недель (в менее ожесточённой форме — несколько лет) весьма напряжённые отношения. Компания отключает доступ к YouTube-каналам отечественным СМИ с государственным финансированием, полностью потакает жалобам и блокирует каналы пророссийски настроенных блогеров, и при этом допускает распространение на своих площадках рекламы с откровенно противозаконными призывами.
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Сегодня Роскомнадзор, по всей видимости, сделал Google и YouTube последнее предупреждение, потребовав немедленно прекратить на просторах видеохостинга распространение угроз в адрес граждан России.
«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.
Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC.
Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — гласит заявление Роскомнадзора.
По словам пресс-службы Роскомнадзора, американские ИТ-компании заняли чётко выраженную антироссийскую позицию и выбрали путь конфронтации. Регулятор пока прямым текстом не заявляет о возможности блокировки доступа к YouTube на территории России, однако другие компании и площадки уже поплатились «баном» за аналогичные или похожие действия.