А вот частичная, судя по формулировкам, возможна.

Сегодня Роскомнадзор выдвинул Google и YouTube требование о немедленном прекращении распространения угроз в адрес граждан России и демонстрации материалов «террористического характера». Всё это у наших сограждан, которым YouTube уже давно заменил обычный телевизор, а многим, в том числе нам, требуется по профессиональной деятельности, вызвало закономерную тревогу. СМИ со ссылкой на близкий к Роскомнадзору источник даже «понесли» информацию о том, что блокировка видеохостинга в России — вопрос решённый и будет приведён в исполнение в ближайшие дни.

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Прекращать панику пока рано, но надежда на адекватное разрешение проблемы теплится. Так, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале выразил надежду на то, что полной блокировки YouTube в России не будет, поскольку от этого в первую очередь пострадают российские пользователи.

По словам Хинштейна, юридически решение будет за прокуратурой и Роскомнадзором, но на практике Google может исполнить требования регулятора, решив тем самым сложившуюся проблему.

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Отметим, что Роскомнадзор не особо волнует, что от блокировок страдают именно простые российские пользователи: когда принималось решение об ограничении доступа к Twitter, Facebook и Instagram, на интересы людей никто внимание не обращал. Будет ли иным отношение к YouTube? Зависит, увы, от Google. А она исполнять предписания Роскомнадзора совсем не торопится. Проще говоря, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.