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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
Понимаете, к чему идёт?
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Около часа назад издание Reuters со ссылкой на свои источники в Google сообщило, что видеохостинг YouTube приступил к глобальному отключению доступа к видеороликам, размещённым на каналах, принадлежащих российским СМИ с государственным финансированием. Блокировка шла в несколько этапов, и на текущий момент в YouTube уже как минимум недоступны каналы «Россия 24», «Новости на Первом канале» и некоторые другие.

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Как сообщается, данное решение связано с событиями на территории Украины. Кроме того, YouTube начал удалять весь «нарушающий политику сервиса» видеоконтент на тему ранее обозначенного вооружённого конфликта.

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Речь идёт именно о государственных СМИ: каналы блогеров гонениям, по крайней мере, пока, не подвергаются. Важно понимать, что данное действие приведёт к закономерному запросу в Google со стороны Роскомнадзора, который при получении негативного для себя ответа вполне может отрезать в России доступ ко всему YouTube. На то, что на YouTube полным-полно полезного для пользователей контента, увы, могут закрыть глаза. В начале марта Роскомнадзор утверждал, что блокировать доступ к YouTube не собирается.

#google #youtube
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YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
strazh666
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goro
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Crash
21:51
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