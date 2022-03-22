За экстремистскую деятельность.

Вчера днём Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и официально признал компанию Meta Platforms* экстремистской организацией, запретив ей осуществлять в России коммерческую деятельность и открывать отделения, а также запретив работу принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**, через которые, собственно, и осуществлялся экстремизм.

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Итак, отныне российским СМИ и всем, кто считает себя таковыми, запрещено использовать логотипы данной организации и социальных сетей, а их упоминания в тексте, согласно статье четвёртой закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», должны быть маркированы специальной сноской, уточняющей, что их деятельность на территории России запрещена. Соответствующей информацией поделился ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Вместе с тем Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей. Meta из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете, исключена не будет. По всей видимости, потому, что у компании ещё остался мессенджер WhatsApp, к которому у Роскомнадзора и Генпрокуратуры претензий нет.

Если вам интересно, как Meta докатилась до жизни такой, то советуем почитать наши соответствующие редакционные материалы.

* — экстремистская организация, запрещена в России

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** — работа в России запрещена