Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Мы не потерпим русофобии на своей платформе»: Meta прояснила позицию по своему недавнему решению
Вот только уже поздно.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Вчера стало известно, что компания Meta (бывшая Facebook, Inc.) ослабит на своей платформе наказания за призывы к насилию в отношении россиян, российских солдат и лично российского президента. Естественно, данное действие в России было встречено в высшей степени отрицательно: Meta уже хотят причислить к экстремистским организациям, а доступ к принадлежащему компании сервису Instagram через несколько дней будет заблокирован Роскомнадзором.

реклама

Спустя относительно короткое время руководство Meta в лице её президента по глобальным связям Ника Клегга решило выступить с заявлением, проясняющим позицию компании относительно вышеизложенных изменений в её политике.

По словам Клегга, обновлённая политика компании распространяется только в отношении Украины: Meta считает, что украинцы вправе выражать свои мысли в качестве самозащиты в условиях разворачивающихся в их стране боевых действий.

«Meta не собирается ссориться с российским народом и не потерпит проявлений русофобии или иных форм дискриминации, «харассмента» или насилия в отношении россиян на своей платформе», — гласит заявление Клегга.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Данное решение, утверждает Клегг, является временным, и принималось оно при экстраординарных и беспрецедентных обстоятельствах. Meta будет наблюдать за ситуацией. Напомним, что Meta владеет социальной сетью Facebook, мессенджером WhatsApp и сервисом Instagram. По всей видимости, заявление Клегга относится ко всем элементам компании. Достаточно ли этого заявления будет, чтобы Роскомнадзор пересмотрел своё решение в отношении Instagram, неизвестно. Facebook, напомним, был заблокирован регулятором по причине систематической дискриминации отечественных СМИ. То же самое, в ближайшей перспективе, скорее всего, ожидает и YouTube.

#meta
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
Роскомнадзор с сегодняшнего дня начнёт ограничивать доступ к Facebook
Компания Facebook сменила название на Meta
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
18
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
15
Игровой М2 накопитель PNY XLR8 Gaming CS3040: обзор и тестирование на ПК и PS5
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
1
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
14:50
Я рад, что ты очень подкованный в терминах....ну пока гугл не отключили Если я перепутал дефолт с девальвацией, это ведь в корне меняет дело, ведь так? Рубль видимо завтра укрепится на волне вашей поп...
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
ogrizocker
14:49
314здец, весь кисель тв перечислил, отморозок
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
ogrizocker
14:46
Я этого не отрицал
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
Вячеслав Украинцев
14:46
Грозный не освобождали, а зачищали от отбитых исламистов (они любезно прикрывались мирняком, хохлов напоминает, да?). Про Норд-Ост ты действительно думаешь, что в 100% освобождение идет без жертв? Там...
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
Александр Ромов
14:46
Пропаганда. Ею сейчас забиты все сайты рунета. Надо внушать массам, что всё идёт по плану. Это как наркоз в то время как тебе отпиливают ногу. Через год-другой массы проснутся и увидят, что ноги-то у ...
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
Deep Blue
14:45
В чём проблема выехать?
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
SeTi2019
14:45
Это вы мне телевизор в очередной раз пересказываете? Спасибо не надо. Богаче стали от этого низкого дефицита, профицита и мало долгов? На сколько выросло именно ваше благосостояние от всех этих умных ...
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
Eddie van Orton
14:44
Верно, и если я был за Каддафи, и мне его было искренне жаль, если это был не двойник, то Путина так же жалко не будет, когда/если его так же разорвут.
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
ogrizocker
14:44
Крым уже митингует и посылает русскому военному кораблю послание найух
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Александр Шуфер
14:43
В смысле? мы продукты сами выращиваем при чем здесь доллар? Снизили стоимость горючки, льготные кредиты, а в США инфляция уже подняла стоимость продуктов на 40% за 2 года при том что там очень серьезн...
Падение спроса на видеокарты для майнинга в 2022 году снизило доходы NVIDIA на 75%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем