Вот только уже поздно.

Вчера стало известно, что компания Meta (бывшая Facebook, Inc.) ослабит на своей платформе наказания за призывы к насилию в отношении россиян, российских солдат и лично российского президента. Естественно, данное действие в России было встречено в высшей степени отрицательно: Meta уже хотят причислить к экстремистским организациям, а доступ к принадлежащему компании сервису Instagram через несколько дней будет заблокирован Роскомнадзором.

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Спустя относительно короткое время руководство Meta в лице её президента по глобальным связям Ника Клегга решило выступить с заявлением, проясняющим позицию компании относительно вышеизложенных изменений в её политике.

По словам Клегга, обновлённая политика компании распространяется только в отношении Украины: Meta считает, что украинцы вправе выражать свои мысли в качестве самозащиты в условиях разворачивающихся в их стране боевых действий.

«Meta не собирается ссориться с российским народом и не потерпит проявлений русофобии или иных форм дискриминации, «харассмента» или насилия в отношении россиян на своей платформе», — гласит заявление Клегга.

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Данное решение, утверждает Клегг, является временным, и принималось оно при экстраординарных и беспрецедентных обстоятельствах. Meta будет наблюдать за ситуацией. Напомним, что Meta владеет социальной сетью Facebook, мессенджером WhatsApp и сервисом Instagram. По всей видимости, заявление Клегга относится ко всем элементам компании. Достаточно ли этого заявления будет, чтобы Роскомнадзор пересмотрел своё решение в отношении Instagram, неизвестно. Facebook, напомним, был заблокирован регулятором по причине систематической дискриминации отечественных СМИ. То же самое, в ближайшей перспективе, скорее всего, ожидает и YouTube.