Что было ожидаемо.

Некоторое время назад компания Meta (в девичестве Facebook, Inc.) допустила фатальную ошибку, позволив всем желающим на просторах принадлежащих ей социальных сетей, а именно — Facebook и Instagram — публиковать призывы к насилию над россиянами, российскими солдатами и даже над президентом. Естественно, событием оперативно заинтересовались в Генпрокуратуре, назвав данные призывы проявлением экстремизма и подав заявление в суд с требованием соответствующего признания.

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Довольно быстро Meta попыталась оправдаться, заявив, что изменение в политике принадлежащих ей сервисов актуально только для Украины и её граждан, дескать, они имеют моральное право выплеснуть свою злость. В Генпрокуратуре и Роскомнадзоре с этим заявлением соглашаться отказались, в результате чего регулятор заблокировал доступ к платформам Meta на территории России, тогда как Генпрокуратура продолжила подготовку обращения в суд.

И вот, как передаёт ТАСС, сегодня Тверской суд Москвы вынес приговор, признав деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретив их дальнейшую деятельность в России. Мессенджер WhatsApp при этом под удар не попадает, поскольку он не участвовал в осуществлении экстремистской деятельности. Самой Meta с сегодняшнего дня запрещено вести коммерческую деятельность в России и открывать отделения. Решение вступило в силу немедленно после его оглашения.

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Простым пользователям переживать не о чем: даже если они продолжат пользоваться услугами Meta, на них самих действие данного постановления не распространяется. Как уточнил прокурор, лица не будут привлекаться к ответственности за пользование услугами Meta, поскольку они не являются управляющими деятельностью компании акционерами, а вся ответственность за происходящее полностью лежит на руководстве ИТ-гиганта.