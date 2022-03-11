Кажется, сервис уже начали потихоньку блокировать

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Обновлено: Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram в России. На сайте ведомства появилось следующее заявление:

реклама

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.»

Оригинальная новость: Следственный комитет Российский Федерации возбудил уголовное дело «в связи с незаконными действиями сотрудников компании Meta». Дело возбуждается по статьям 280, 205.1 УК РФ — то есть, за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, содействие террористической деятельности».

На момент написания данного материала представители СК РФ дали понять, что проводят следственные мероприятия, которые позволят оценить действия пресс-секретаря Meta Энди Стоуна и других сотрудников корпорации.

Напомним, пресс-секретарь Meta сообщил о временном снятии компанией на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это «формой политического самовыражения». Очень избирательная это «форма», надо отметить.

В Генпрокуратуре дали понять, что это решение является ответной мерой на разрешение Meta использовать в соцсетях «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Беларуси.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Напомним, Facebook в России уже недоступен. РКН оперативно дал понять, что доступ к Instagram на территории РФ будет ограничен на основании требования.