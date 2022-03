До свидания.

Несколько дней назад игровое крыло Sony объявило о прекращении поставок консолей PlayStation в Россию и о закрытии в стране игрового магазина PS Store. Было очевидно, что продажи игр компании на PC тоже вскоре будут приостановлены, и вот, сегодня это случилось: игры подотчётных Sony студий исчезли из продажи в российском сегменте Steam.

Так, отныне в Steam нельзя купить God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и многие другие проекты.

Пока трудно сказать, распространяется это решение только на Steam или же другие магазины вскоре тоже попадут под «санкции»: на момент написания данной заметки сохранялась возможность покупки игр от Sony в Epic Games Store. Скорее всего, это уже вопрос времени.