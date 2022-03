Что вполне ожидаемо.

Прошла вторая крайне непростая с психологической точки зрения неделя, а это значит, что Valve опубликовала традиционный чарт продаж по её (недели) итогам. Несмотря на то, что никаких новых серьёзных релизов на этой неделе не произошло, а лидер остался прежним, некоторые перемены в чарте всё же случились.

реклама

Итак, безусловным лидером чарта продаж на этой неделе осталась Elden Ring — самая амбициозная и ожидаемая игра первого квартала текущего года. Следом идёт дополнение Survivors of the Void для Risk of Rain 2, ну и «бронзовым призёром» дополнительно оказалась Elden Ring.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом: