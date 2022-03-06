Прошла вторая крайне непростая с психологической точки зрения неделя, а это значит, что Valve опубликовала традиционный чарт продаж по её (недели) итогам. Несмотря на то, что никаких новых серьёзных релизов на этой неделе не произошло, а лидер остался прежним, некоторые перемены в чарте всё же случились.
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Итак, безусловным лидером чарта продаж на этой неделе осталась Elden Ring — самая амбициозная и ожидаемая игра первого квартала текущего года. Следом идёт дополнение Survivors of the Void для Risk of Rain 2, ну и «бронзовым призёром» дополнительно оказалась Elden Ring.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Elden Ring;
- Risk of Rain 2 Survivors of the Void;
- Elden Ring;
- Dying Light 2;
- Dread Hunger;
- Valve Index VR Kit;
- Risk of Rain 2;
- Lost Ark Vanquisher Starter Pack;
- Destiny 2 The Witch Queen;
- The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition.