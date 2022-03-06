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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
Что вполне ожидаемо.
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Прошла вторая крайне непростая с психологической точки зрения неделя, а это значит, что Valve опубликовала традиционный чарт продаж по её (недели) итогам. Несмотря на то, что никаких новых серьёзных релизов на этой неделе не произошло, а лидер остался прежним, некоторые перемены в чарте всё же случились.

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Итак, безусловным лидером чарта продаж на этой неделе осталась Elden Ring — самая амбициозная и ожидаемая игра первого квартала текущего года. Следом идёт дополнение Survivors of the Void для Risk of Rain 2, ну и «бронзовым призёром» дополнительно оказалась Elden Ring.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Elden Ring;
  • Risk of Rain 2 Survivors of the Void;
  • Elden Ring;
  • Dying Light 2;
  • Dread Hunger;
  • Valve Index VR Kit;
  • Risk of Rain 2;
  • Lost Ark Vanquisher Starter Pack;
  • Destiny 2 The Witch Queen;
  • The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition.
#steam #valve #elden ring
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