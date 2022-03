Группового рейтинга не будет. Понятно, почему.

Age of Empires IV продемонстрировала потрясающий успех и вернула многим веру в то, что современные стратегии в реальном времени могут быть действительно качественными. Как следствие, разработчики из Relic Entertainment предпринимают все необходимые меры, чтобы сохранить данный статус. Сегодня авторы рассказали, что ждёт фанатов Age of Empires IV в обозримом будущем.

Итак, в самое ближайшее время в игре наконец-то появится рейтинговый дуэльный режим. По современной традиции, он будет разделён на сезоны. Само наличие рейтингового режима позволит игрокам сражаться против соперников примерно равного с ними уровня мастерства, что, естественно, должно повысить качество матчей.

В первом рейтинговом сезоне игроки также получат новый общедоступный контент: новое испытание «Искусства войны», различные изменения, включая полную поддержку пользовательских модификаций, и многое другое.

Напоминаем, что Age of Empires IV является своеобразным идейным развитием и Age of Empires II, и Age of Empires III одновременно. От второй части серии новинка взяла средневековый сеттинг, от третьей — существенные геймплейные различия между цивилизациями (фракциями).