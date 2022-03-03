Прекрасно. Но поздно.

Студия DICE прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что Battlefield 2042 нужно спасать и усовершенствовать. Кому, правда, это сейчас нужно, учитывая, что от стартового «онлайна» не осталось не то, что следа, даже запаха, неизвестно, но шведы непреклонны и будут действовать. Так, студия рассказала, какие изменения ждут поля боя в Battlefield 2042 в обозримой перспективе.

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Как известно, карты в новейшей игре серии отличаются масштабом: настолько большим, что переход между одной точкой для захвата между другой превращается в скучную рутину даже при условии наличия на сервере 128 игроков. DICE решила немного изменить местоположение точек захвата и точек возрождения. Как это примерно будет выглядеть, можно увидеть на изображении ниже. Проще говоря, студия планирует значительно уменьшить активно используемое игровое пространство.

В режиме «Прорыв», как уточняет DICE, зачастую происходят слишком хаотичные сражения, в связи с чем разработчики допускают либо уменьшение количества игроков в данном режиме до 64, либо резкое уменьшение количества боевой техники.

DICE располагает статистикой основных путей наступления и отхода игроков, поэтому будет принимать решение о внесении изменений в поля боя с её учётом: планируют разместить на картах больше укрытий.

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Сколько времени разработчикам потребуется для внесения всех запланированных изменений, неясно. А времени у разработчиков особо и нет: Battlefield 2042 признана тотальным провалом, который поставил под сомнение компетентность DICE в деле производства масштабных современных шутеров.