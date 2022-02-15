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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы сетевого хоррора по «Техасской резне бензопилой» поделились первыми подробностями проекта
Основными. Вторичная информация будет когда-нибудь потом.
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В декабре прошлого года студия Sumo Nottingham при содействии издательства Gun Interactive анонсировала сетевой хоррор по мотивам «Техасской резни бензопилой». На момент анонса никаких деталей проекта кроме указания жанра опубликовано не было, и вот, спустя два месяца разработчики решили выйти на связь и поделиться пусть и крошечной, но всё же информацией.

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Итак, в беседе с изданием VideoGamer представители студии-разработчика уточнили, что хоть игра, которая пока так и называется — The Texas Chain Saw Massacre — и будет представлять собой асимметричный сетевой хоррор-боевик, однако «асимметричность» здесь уже гораздо более условная, чем в других похожих играх вроде сверхпопулярной Dead by Daylight.

Дело в том, что обычно в «маньячных» сетевых хоррорах представлен один маньяк-убийца и несколько жертв, которым необходимо этого маньяка одолеть. В The Texas Chain Saw Massacre чаши весов количественно попытались уравнять: на поле боя будут бегать три маньяка и четыре выживших.

По словам разработчиков, данный подход позволит освежить достаточно затхлый жанр, а также внедрить новые идеи в дизайн уровней. В конце концов, убегать от одного маньяка — это совсем не то же самое, что от трёх, поэтому данный элемент геймплея необходимо поддержать с точки зрения организации путей отступления и прочих деталей местных карт.

С точки зрения сюжета подобный подход также обоснован: в оригинальной кинокартине «Техасская резня бензопилой» нашими противниками была вся сумасшедшая семейка Сойеров, а не только Кожаное Лицо.

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Когда The Texas Chain Saw Massacre собираются выпустить, неизвестно. Ясно лишь то, что сделать это собираются на PC и консолях текущего поколения.

#sumo digital #gun interactive #the texas chain saw massacre
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