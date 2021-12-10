В рамках The Game Awards 2021 состоялся анонс игры по мотивам «Техасской резни бензопилой». Сопутствующий видеоролик прилагается, за разработку отвечает коллектив Sumo Nottingham, а издателем выступит Gun Interactive.
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Информации о новом проекте практически нет. Известно лишь, что он будет выдержан в жанре мультиплеерного хоррора. Рискнём предположить, что новинка будет хотя бы частично напоминать сверхпопулярную Dead by Daylight, в рамках которой игрокам необходимо разделиться на маньяка и выживших, выполняя соответствующие своей роли задачи.
Когда состоится релиз, также неизвестно: создатели игры не огласили даже приблизительных сроков выхода. Логичнее всего будет сделать вывод о том, что производство находится на совсем ранних стадиях, и раньше, чем через несколько лет, увидеть игру «во плоти» нам не удастся.